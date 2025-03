Carême en Corse : "Un temps pour aimer, un temps pour apaiser", exhorte le cardinal Bustillo

Le Carême, ce n’est pas seulement quarante jours de jeûne, de prière et de partage. C’est aussi, selon le cardinal François Bustillo, un temps propice à l’authenticité et à la pacification des esprits. Une invitation à ralentir, à s’interroger et surtout, à aimer. "Car-ême, donc il faut aimer", insiste-t-il dans un jeu de mots. "Quand on aime, on n’est pas dans la violence, on n’est pas dans le côté sombre de la vie, mais on apporte le côté lumineux à l’existence." Un message fort, alors que nombreux sont ceux qui appellent à rompre avec la spirale de la violence en Corse.



Un appel "à la lumière dans un monde tourmenté"

Le Carême est souvent perçu comme une période de privation. Mais pour le cardinal Bustillo, il s’agit avant tout d’un chemin intérieur. Un temps pour se poser les bonnes questions, pour se délester de ce qui encombre l’esprit et retrouver l’essentiel. "C’est un temps de conversion, de changement", rappelle-t-il. Non pas une transformation radicale, mais "un ajustement, une quête de justice et de sincérité." Une façon de réapprendre à vivre ensemble, sans animosité ni rancœur, en portant un regard plus lumineux sur le monde et sur les autres.



Les rendez-vous du Carême en Corse

Ce mercredi 5 mars à 18h30, les fidèles sont invités à la cathédrale d’Ajaccio pour l’imposition des cendres, un rituel marquant l’entrée dans cette période spirituelle. Une liturgie sans messe est également prévue dimanche 9 mars à 16h à Ajaccio.



À Bastia, un temps de recueillement aura lieu samedi 8 mars à 16h.