Cardo renoue avec son histoire et intronise sa confrérie San Stefanu

Cette organisation permet à la confrérie de renouer avec son rôle traditionnel. Présence lors des obsèques, accompagnement des familles, bénédiction des tombes : les confrères souhaitent être au plus près des habitants. “Les activités sont les mêmes depuis toujours, même si c’est vrai qu’elles étaient un peu plus fortes avant, même si ce n’était pas encadré. On a commencé à remettre en place la bénédiction des tombes, parce que c’est important et que les familles y tiennent. Ça s’est perdu parce que le clergé n’a plus les moyens, c’est pour ça que c’est aux laïcs comme nous de le faire. On peut aussi être présent lors d’obsèques, où on amène toujours un petit groupe de chanteurs. Je me souviens d’un enterrement où il y avait peu de monde, et le fils du défunt nous a remercié d’être venus, alors qu’on n’avait qu’un petit chant. C’est important d’être présent. Enfin, on va essayer d’aider ceux qui sont le plus dans le besoin.”





Mais la volonté de transmission va plus loin. Un travail de collecte d’archives a été entamé, avec l’objectif de reconstituer la mémoire collective de Cardo. “On a fait des recherches sur Saint Étienne, le premier martyr de l’Église. On a aussi retrouvé un livre qui date de 1860, et d’autres suivront peut-être. L’idée serait de le mettre en valeur et à disposition des gens du village, pour reconstituer nos archives. J’ai aussi pris contact avec des archivistes à Ajaccio et je vais y aller et tenter de déchiffrer le latin. Mais on va y arriver, quand on veut, on peut.”