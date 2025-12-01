Carburants en Corse : Paul-André Colombani interpelle le gouvernement après la sanction de l’Autorité de la concurrence

MP le Mardi 18 Novembre 2025 à 16:50

Ce mardi après-midi, au lendemain de la sanction inédite de l'Autorité de la concurrence, le député de la 2ᵉ circonscription de Corse-du-Sud a profité de la séance de questions au gouvernement pour interpeller une nouvelle fois le ministre des PME, du commerce et de l'artisanat sur la régulation du prix des carburants sur l'île. En réponse, Serge Papin a formulé deux propositions loin d'être "à la hauteur des enjeux", selon Paul-André Colombani.