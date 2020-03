Carburants : Toujours plus chers en Corse que sur le Continent

Ainsi entre les mois de décembre 2019 et de janvier 2020, le prix moyen à la consommation du Sans Plomb 95 est relativement stable avec une hausse de 0,1 centime d’euro par litre soit +0,07 %, tandis que celui du gazole augmente de 1,7 centime d’euro par litre soit +1,1 %. Le différentiel entre les prix moyens au litre de la Corse et du continent diminue pour le SP 95, 11,4 centimes d’euro contre 12,0 centimes au mois de décembre, tandis qu’il augmente pour le gazole, 11,2 centimes d’euro contre 10,3 centimes d’euro au mois de décembre 2019. En glissement annuel, une progression du coût moyen est observée pour les deux types de carburants (+6,9 % pour le SP95 et +5,3 % pour le gazole).





Différences entre Haute-Corse et Corse-du-Sud

À l’échelle des départements, deux tendances opposées sont constatées par l’ADEC. En Corse-du-Sud, le prix moyen du SP 95 augmente de 0,4 % et s’établit à 1,649 €/l tandis qu’en Haute-Corse, il diminue de 0,3 % et atteint 1,648 €/l. Sur un an, le niveau du prix moyen est supérieur de 6,9 % avec des progressions proches de 7 % dans les deux départements.

En ce qui concerne le gazole, entre les mois de décembre 2019 et de janvier 2020, le prix moyen accuse pour le cinquième mois consécutif une hausse. Il s’élève à 1,582 €/l.

À l’échelle des départements, la même tendance est observée.

En Corse-du-Sud, le prix moyen augmente de 1,2 % et s’établit à 1,584 €/l et en Haute-Corse, il croît de 1,0 % et atteint 1,583 €/l.



Comparaison Corse/ Continent

Entre les mois de décembre 2019 et de janvier 2020, le prix moyen régional du SP 95 est stable alors qu’il augmente de 0,8 % sur le continent. De ce fait, l’écart entre les prix moyens diminue de 4,6 % et s’établit à 11,4 centimes d’euro par litre.

Sur un an, le différentiel décroît de 2,2%.

Pour le gazole, entre les mois de décembre 2019 et de janvier 2020, le prix moyen du gazole progresse plus vite que sur le continent. Par conséquent, contrairement au SP 95, le différentiel entre les moyennes régionale et continentale s’accroît de 8,8 % et atteint 11,2 centimes d’euro par litre. De même, sur un an, il progresse de 7,1 %.



*Cette étude a été réalisée par l’ADEC, via Corsica Statistica, sur un échantillon corse constitué de 130 stations dont 58 en Corse-du-Sud et 72 en Haute-Corse.