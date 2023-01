Capitale européenne de la Culture 2028 : la course de Bastia-Corsica officiellement lancée

C’est maintenant officiel. Ce lundi 2 janvier 2023, les représentants de Bastia ont déposé en main propre la candidature de la ville pour l’obtention du label « Capitale européenne de la Culture 2028 ». Le maire Pierre Savelli, l’adjointe à la culture Mattea Lacave, la cheffe de projet Vannina Bernard-Leoni et le commissaire général Pierre Lungheretti se sont donc rendus à Paris, au ministère de la Culture, pour entériner ce projet, qui se mûrit déjà depuis plusieurs années. « Les premières étapes publiques ont eu lieu en 2021, mais certaines, plus souterraines, sont évidemment antérieures », retrace Vannina Bernard-Leoni.



C’est donc un jalon supplémentaire pour Bastia, qui sera fixée dans l’année sur son sort. Car selon le format de sélection en vigueur, à l'arrivée, une ville française ainsi qu’une ville de République Tchèque obtiendront ce label, censé apporter des financements ainsi que de la visibilité au lauréat. Reste donc à s’imposer, au niveau national, dans une compétition entre dix villes de l'Hexagone. « Dans l’ordre des choses, on aura une audition fin février, et on saura en mars si nous sommes pré-sélectionnés pour représenter la France. Ensuite, si c’est le cas, il faudra déposer une nouvelle candidature, en décembre, pour espérer être désigné Capitale européenne de la Culture 2028 », énumère Vannina Bernard-Leoni.