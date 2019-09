Capi Corsu In Festa : La journée des associations vous donne rendez-vous à Rogliano le 21 septembre

La manifestation débute à 10 heures par une balade guidée et commentée du parcours patrimonial « chemin au bord du temps. ». Inscriptions obligatoires au 04 95 35 40 34

De 10 à 18 heures, sur les murs extérieurs de la confrérie, le photographe Stéphane Guiraud, auteur d’un ouvrage remarqué sur le Cap Corse, présente « le Cap Corse en personnes » une exposition de ses « off » : vingt figures capcorsines en mouvement.





De 14 à 18 heures, quatre conférences traitent de sujets intéressants le Cap

A 14 heures, Yohan Petit du Conservatoire botanique de Corse, parlera de ces plantes exotiques qui envahissement nos jardins et nos prairies.

A 15 heures, Sébastien Celeri, architecte de CA’Architectes, auteur d’une étude sur les tours du littoral du Cap Corse, la détaillera, images à l’appui.

A 16 heures, Maddy Camcemi, directrice du parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, parlera des réalisations et des projets de cet outil au service du territoire.

A 17 heures, Jean-Paul Colombani, président de l’association Petre Scritte, présentera, la veille de son inauguration, le nouveau visage de Santa Maria Chiapella.





De 15h à 18 heures, trois ateliers sont proposés au public : l’atelier d’initiation au théâtre par l’association Cap’in scena (inscriptions au 06 44 11 06 14) ; l’atelier « premiers secours » est organisé par les pompiers de la Haute-Corse ; enfin le Syvadec consacre un atelier au tri sélectif accompagné d’une distribution de composteurs.

A 18h30 la chorale I Marininchi se produit sur le parvis de l’église paroissiale.

Enfin, à 20h30, l’association A ghjuventu ruglianese organise une soirée paëlla à la confrérie avec le jeune chanteur Sébastien Dufresne (réservations au 06 17 35 22 89).

A noter que, toute la journée de 10 à 18 heures, A ghjuventu ruglianese assurera la buvette et une petite restauration. L'entrée de la manifestation est gratuite. Un fléchage depuis Macinaggio, conduira à la manifestation. Des places de parking seront disponibles.

Pour en savoir plus contactez le 06 12 27 66 29 ou le 06 14 25 42 49.

Suivez la préparation de la manifestation sur facebook @JourneeCapCorseAssocia