Cap corse : une nouvelle mission pour percer le mystère des anneaux coralliens

Depuis le 13 juillet, l'équipe d'Andromede-Ocenealogie est déployée dans le nord-est du Cap Corse pour tenter maintenant de percer les secrets de ces formations géologiques exceptionnelles, d'une taille de 20 mètres de diamètre, qui suscitent depuis 2011 fascination et questionnements.



La mission précédente toujours menée par Laurent Ballesta, biologiste et explorateur sous-marin, en été 2021 avait déjà produit des résultats prometteurs sur les plans scientifique et artistique, cependant, les mystères des anneaux situés à 120 mètres de profondeur semblent loin d'être entièrement dévoilés.



L'expédition de 2023 qui mobilise des moyens techniques de pointe, vise à mieux comprendre l'origine et la formation de ces formations uniques présentes exclusivement au large du Cap Corse.



Une mobilisation scientifique impressionnante



La mobilisation scientifique est impressionnante, réunissant une quarantaine de chercheurs français et étrangers issus de diverses disciplines et pays. Leurs protocoles expérimentaux visent à accroître les connaissances géomorphologiques, environnementales et biologiques des anneaux et de leurs habitats environnants.

Pendant cette mission, des moyens techniques avancés sont déployés pour collecter des données sur la structure du sous-sol de ces formations sous-marines. Un drone de surface autonome (Drix) équipé d'un sondeur a déjà collecté des données scientifiques cruciales pour comprendre la géologie des lieux. Deux sous-marins d'exploration complètent cette démarche en survolant la zone des anneaux sur 20 km, afin de recueillir des informations sur la biodiversité associée. Le ROV Diomede jouera également un rôle crucial en explorant d'autres habitats voisins, tels que des grottes obscures, des forêts de laminaires et des vases à Isidella elongata.



L'analyse approfondie des données recueillies, ainsi que les images et vidéos capturées au cours de cette mission, visent à améliorer la compréhension de ces milieux méconnus et difficiles d'accès. De plus, cette démarche cherche à sensibiliser le public et les décideurs à l'importance de ces formations récifales et des habitats qui les entourent.



À terme, des mesures de gestion et de protection pourraient être envisagées dans le cadre réglementaire approprié, dans le but de préserver ces écosystèmes fascinants pour les générations futures.