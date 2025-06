Cap Corse : trois médailles pour le Dojo Club de Brando aux championnats de France

Depuis 2021, le Cap Corse a enfin son tatami grâce au Dojo Club Brando. Et les résultats suivent : trois médailles viennent récompenser les judokas de la microrégion. Aux championnats de France FSGT à Nice, le DC Brando a décroché trois médailles : l’or pour Jean-Louis Vincenti en vétéran, le bronze pour le benjamin Leandru-Felice Vincenti et pour le minime Thomas-Joseph Verenne. Ce dernier avait déjà obtenu une troisième place quelques semaines plus tôt, cette fois au championnat de France FFJ (Fédération Française de Judo). « On clôt la saison de belle manière et je suis satisfaite sportivement de celle-ci », se réjouit Sylvie Giorgi-Iozzia, présidente et fondatrice du club. Une saison marquée par une épreuve personnelle, avec la perte de son mari il y a quelques mois. Le judo l’aide à surmonter ce deuil immense.



C’est en 2021 que cette ceinture noire 2e dan décide de créer un club dans sa commune de Brando. Une initiative répondant à une réelle attente sur le Cap. En quatre ans, le club est passé de 21 à 80 licenciés.



Des enfants dès 4 ans jusqu’à des adultes de plus de 70 ans ont rapidement rejoint les tatamis. La commune de Brando et la Collectivité de Corse ont d’ailleurs soutenu le club en offrant, en début d’année, un tatami neuf d’environ 80 m², qui recouvre régulièrement le sol de la salle des fêtes d’Erbalonga, transformée en dojo plusieurs soirs par semaine.



Le DCB constitue une belle pépinière de jeunes judokas. À commencer par Thomas Verenne, 14 ans, ceinture marron, qui rejoindra en septembre le pôle espoir judo d’Ajaccio. « C’est une belle récompense pour lui, car c’est un garçon sérieux et travailleur. Il passera sa ceinture noire en UV et, s’il l’obtient, elle sera validée lorsqu’il aura 15 ans + 1 jour », explique Sylvie. Le club et la commune de Brando ont contribué à financer son projet. Discrète, la présidente évoque à peine sa propre médaille de bronze remise ce mois de juin par la FFJ, une distinction honorifique accordée aux personnes investies depuis au moins huit ans dans le judo ou les disciplines associées. « C’est très gratifiant, elle récompense l’investissement et l’implication au quotidien », glisse-t-elle simplement.



Outre les cours et les stages, le DC Brando a mis en place cette saison des séances de « judo partagé » avec le JC Nebbiu et le JC Lucciana. Faute de pouvoir organiser la deuxième édition de son tournoi A Ghjustra di a Torra d’Erbalonga – Challenge Vidi cette année, celle-ci aura lieu en 2026. Autre projet prévu pour cette même année : un mémorial national et international benjamin, en hommage à son mari, lui aussi judoka.



Il y a quelques jours, à l’occasion de la fin de saison, le club a procédé aux traditionnels passages de grades et à la remise des ceintures. La dynamique est lancée, et le Cap Corse a désormais une place sur la scène du judo national.