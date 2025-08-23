CorseNetInfos
Cap Corse - Alerte aux crabes bleus dans la baie d’Alisu


C.-V. M le Samedi 23 Août 2025 à 17:00

Le crabe bleu (Callinectes sapidus), espèce classée « envahissante », a été observé ces derniers jours dans la baie d’Alisu (commune de Morsiglia). Jusqu’ici, sa présence était surtout signalée depuis 2 à 3 ans autour de Bastia, notamment dans les eaux saumâtres des étangs et à proximité des embouchures.



(Jacqueline D’Antuoni)
Selon le l'association Patrimoine marin du Cap Corse (PMCC), deux spécimens ont été retrouvés vivants sur les rochers et la plage, devant la maisonnette « La Cassetta ». L’information a été confirmée par Jacqueline D’Antuoni, responsable du bureau PMCC à Pino, qui a transmis les premières photos.
Ce serait la première fois que ce crabe est identifié du côté ouest du Cap Corse.
Le crabe bleu, originaire des côtes atlantiques américaines, est réputé pour sa capacité de colonisation rapide. Il peut atteindre un diamètre de 23 cm. Espèce prédatrice, il suscite des interrogations sur son impact potentiel sur les écosystèmes locaux.
Toutefois, sa présence est aussi vue comme une opportunité : sa pêche est autorisée et même encouragée. Selon Jacqueline D’Antuoni, « il est très bon, même si long à décortiquer ». Déjà, plusieurs restaurants de Bastia l’ont intégré à leur carte.
À noter que le PMCC avait également signalé, il y a un mois, la présence d’une nacre épineuse (Pinna rudis) dans la même baie, à 1,5 mètre de profondeur.




