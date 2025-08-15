CorseNetInfos
Canicule : vigilance "Orange" jusqu'à samedi sur la Corse


C.-V. M le Vendredi 15 Août 2025 à 10:44

Météo-France maintient la Corse en vigilance orange pour le risque de canicule jusqu’au samedi 16 août 2025 à 23h59, au moins.



(Archives CNI)
L’épisode, qualifié de durable, impose une attention particulière, notamment pour les personnes âgées, les enfants, ou celles travaillant en extérieur.
Ce samedi, la chaleur persiste sur la moitié sud du pays, avec des températures atteignant localement les 40 °C dans le Sud-Ouest et sur le pourtour méditerranéen. En Corse, les fortes chaleurs se maintiennent, prolongeant un épisode déjà marqué par plusieurs jours consécutifs au-dessus des normales saisonnières.
Météo-France note toutefois que la canicule recule lentement vers le sud, laissant entrevoir une possible amélioration dans les prochains jours.

 

 

 





