Canicule : la vigilance passe au jaune ce dimanche en Corse



Météo France précise que l’épisode caniculaire perdurera jusqu’à lundi 18 août au matin, au lieu du dimanche soir minuit initialement prévu).

Dimanche 17 août, après une nuit encore très chaude, les températures resteront élevées et comprises généralement entre 32 à 35°C, voire 36°C sur le Cortenais, même si une diminution est attendue par rapport aux températures de la veille.

Lundi 18 août, les températures minimales restent entre 21 à 25°C sur le littoral, mais les maximales continuent de baisser, permettant une descente en vigilance « canicule » verte à partir de 6 heures.

