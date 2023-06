Campings : En Corse, après une année 2022 record, la saison 2023 s'annonce incertaine

Avec 4,4 millions de nuitées enregistrées, les campings corses ont effectué une bonne saison 2022. Cette hausse de 4,4% par rapport à l’avant-crise a été mise en évidence par l’INSEE à l’occasion de la présentation de son bilan économique 2022, ce jeudi à Ajaccio. À travers ce document, l’organisme de statistiques montre notamment que la Corse regagne son activité touristique d’avant crise sanitaire et que « l’activité des hébergements touristiques professionnels marchands dépasse celle d’avant crise sanitaire et les chiffres d’affaires s’élèvent en conséquence ». « Avec 10,8 millions de nuitées, la fréquentation globale progresse de 1,2 % par rapport à 2019. Elle est particulièrement dynamique en avant et arrière-saison. Les résultats des établissements hôteliers sont encore bridés par un déficit de clientèle provenant de l’étranger jusqu’à la fin de l’année. En revanche, les campings sont les grands gagnants, les nuitées progressent nettement grâce à la présence accrue des campeurs de toutes provenances confondues », indique-t-il dans sa publication.



Des chiffres que confirme Alain Venturi, le président de la fédération corse de l’hôtellerie de plein air. « L’année 2022 a été une bonne année pour nous notamment grâce au fait que nous avons vu revenir la clientèle étrangère dont nous avions été privés pendant la période Covid. Et puis on a senti un besoin d’oxygène. Peut-être que les gens sont partis plus volontiers et plus nombreux en vacances et ont privilégié les destinations de proximité. Après, nous n’avons pas connu une explosion non plus, mais globalement il y a effectivement une évolution du nombre de nuitées », note-t-il. Toutefois, loin d’être spécifique à la Corse, cette évolution de la fréquentation de l’hébergement de plein air s’est aussi fait sentir au niveau national. « Globalement, sur l’ensemble du territoire français, le camping a fait une bonne saison 2022, mais je pense que les régions qui sont comparables aux nôtres, sur l’arc méditerranéen, ont mieux profité que nous. Nous avons quand même un handicap de transport qui fait que les variations à la hausse sont plus limitées », souligne Alain Venturi.