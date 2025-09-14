CorseNetInfos
Campi : rassemblement de soutien en faveur d'un couple qui veut s’installer sur la commune


La rédaction le Dimanche 14 Septembre 2025 à 11:09

Un rassemblement de soutien en faveur de Diane et Thomas, un couple souhaitant s’installer à Campi, dans la Pieve di Verde, a été organisé ce samedi matin 14 septembre devant la mairie de la commune.



L’appui des institutions agricoles :Chambre d’Agriculture, SAFER et MSA et de Corse in Fronte
Originaire du village, Diane, accompagnée de son compagnon, porte un projet agricole déjà avancé : un élevage caprin et une fromagerie. Leur initiative bénéficie depuis plusieurs mois de l’appui des institutions agricoles  :Chambre d’Agriculture, SAFER et MSA.
Pour concrétiser leur installation, le couple souhaite acquérir ou louer des terrains communaux, notamment parmi les biens sans maîtres détenus par la mairie. Mais, selon les organisateurs du rassemblement et Core In Fronte, la municipalité s’oppose pour l’instant à leur céder une parcelle.


Tous appellent  appellent la commune à « faire preuve de raison », estimant que, ainsi que le souligne notamment Corse in Fronte, ces biens communaux doivent être redistribués « de manière réfléchie et juste » et  insistent sur la viabilité du projet, qui permettrait de fixer un jeune couple au village, de créer de l’activité économique et de contribuer à la revitalisation d’un territoire rural confronté au déclin démographique et social.




