Campi : rassemblement de soutien en faveur d'un couple qui veut s’installer sur la commune

Originaire du village, Diane, accompagnée de son compagnon, porte un projet agricole déjà avancé : un élevage caprin et une fromagerie. Leur initiative bénéficie depuis plusieurs mois de l’appui des institutions agricoles :Chambre d’Agriculture, SAFER et MSA.
Pour concrétiser leur installation, le couple souhaite acquérir ou louer des terrains communaux, notamment parmi les biens sans maîtres détenus par la mairie. Mais, selon les organisateurs du rassemblement et Core In Fronte, la municipalité s’oppose pour l’instant à leur céder une parcelle.
Tous appellent appellent la commune à « faire preuve de raison », estimant que, ainsi que le souligne notamment Corse in Fronte, ces biens communaux doivent être redistribués « de manière réfléchie et juste » et insistent sur la viabilité du projet, qui permettrait de fixer un jeune couple au village, de créer de l’activité économique et de contribuer à la revitalisation d’un territoire rural confronté au déclin démographique et social.
