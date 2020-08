Campagne de dépistage gratuit de la COVID-19 en Balagne

« Après Porto-Vecchio, Ajaccio, Sarrola-Carcopino, Bastia, Propriano et Ponte-Leccia, l'Agence Régionale de Santé de Corse a lancé ce lundi 17 août une nouvelle opération de dépistage gratuit de la Covid-19 en Balagne pour faciliter l’accès aux tests et casser les chaînes de transmission du virus dans la région.

Cette nouvelle opération Balanine , se déroule à Calvi et L’île- Rousse du 17 au 19 août prochain.



Dans le cadre du plan estival de lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’ARS de Corse mène plusieurs actions proactives et propose des dépistages gratuits et facilités (pris en charge à 100% par l'Assurance maladie) dans les lieux d’arrivées et de séjours touristiques.