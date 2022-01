Camions incendiés à Serra-di-Fium'Orbu : les élus condamnent cette "malfatta vargugnosa"

La rédaction le Mercredi 12 Janvier 2022 à 14:19

Plusieurs élus insulaires réagissent sur les réseaux sociaux ce mercredi 12 janvier, après l'incendie criminel qui la nuit dernière a endommagé plusieurs véhicules propriété de la réserve communale et de la collectivité de Corse, qui étaient stationnés dans le parc technique de la CdC au hameau d'Acqua acitosa, commune de Serra-di-Fium'Orbu.



Le président du Conseil Exécutif, Gilles Simeoni, condamne sur Twitter cette "malfatta vargugnosa" qui a détruit "un veiculu di a cumuna è dui di a Cullettività di Corsica".



Le parti Fà u populo inseme indique apporter son soutien "plein et entier au Maire Jean-Noël Profizi et à ses agents ainsi qu’aux services de la collectivité et annoncent qu'un rassemblement est prévu samedi prochain, 15 janvier, à 15 heures à Acquacitosa "pour dénoncer ces actes scandaleux et inqualifiables."