Camille Chamoux, Voce Ventu et Mehdi Kerkouche, têtes d’affiches de la nouvelle saison culturelle porto-vecchiaise

La culture, premier fusible des budgets qui déchantent ? Surtout pas, s’engage Jean-Christophe Angelini : « On ne peut pas se passer de culture, on en a besoin, c’est vital. Pour nous, la culture, c’est la dernière variable d’ajustement de notre budget. » Quand il est arrivé aux affaires, le maire de Porto-Vecchio disposait d’une enveloppe de 280 000 euros pour financer une année de programmation artistique et d’activités culturelles. Aujourd’hui, la somme allouée à la culture a presque doublé, elle s’élève à 550 000 euros. « On ne l’a pas fait grâce à un coup de baguette magique, c’est grâce notamment aux recettes du tourisme », précise Dumenica Verdoni, l’adjointe porto-vecchiaise à la culture.La nouvelle saison commence le 10 octobre, avec le concert de Voce Ventu. Le groupe corse fête cette année ses trente ans d’existence. L’occasion pour lui de revisiter, dans la Salle rouge, l’ensemble de son répertoire. À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, le groupe Balagna rend hommage, le 9 décembre, au Babbu di a patria, à travers un concert mêlant chants traditionnels et contemporains. Le 27 janvier, Diana Saliceti interprétera son dernier album, organique, viscéral, en forme de déclaration d’amour à ses origines terriennes.Le théâtre sera bien représenté, avec le 4 novembre l’acte 2 de Don Cherottu — le Don Quichotte de Jean-Pierre Lanfranchi — dont la première partie avait été jouée l’an dernier. La Fin du début, de Solal Bouloudnine (21 novembre), mêle humour et poésie pour explorer l’angoisse du temps, à travers les chansons de Michel Berger. La compagnie Les Divergents jouera Cyrano 5040, le 16 janvier. Jusque-là, rien d’extraordinaire, tant le chef d’œuvre d’Edmond Rostand a été maintes fois interprété sur les planches. Sauf que… les comédiens se sont donné la peine d’apprendre tous les rôles. Le soir du spectacle, le public tirera au sort qui jouera qui, aboutissant à une représentation unique, sur les 5 040 combinaisons possibles.Le 14 mars, avec Portrait, Mehdi Kerkouche livrera une fresque chorégraphique sur les liens familiaux, portée par neuf danseurs de générations et d’univers différents. Entre hip-hop, contemporain et cabaret, le spectacle promet d’envoyer aux spectateurs une salve d’énergie brute et d’émotions intimes.L’humour prendra toute sa place durant cette saison culturelle, notamment avec fête des Mères (le 12 mai, date du spectacle, la vraie fête des Mères ayant lieu le 31 mai). Cette pièce de théâtre, que l’on doit à la Compagnie MidiMinuit, explore avec humour et finesse les tensions familiales, entre dialogues incisifs et situations tragi‑comiques. Dans son nouveau one-woman-show, ça va, ça va, Camille Chamoux fait, elle, le pari de nous faire rire en nous parlant de mort, de dépression et d’angoisses. C’est le 30 octobre, prévoyez une séance de psy avant ou après, on ne sait jamais… Pour les plus jeunes, différents spectacles seront programmés. On a a noté cette adaptation du Petit Prince, par François Ha Van, le 7 mars, qui naviguera entre poésie, musique live et scénographie inventive.