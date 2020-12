Calvi va offrir 800 bons d'achats aux personnes âgées de 70 ans et plus

Traditionnellement, chaque année, avant Noël, la Municipalité de Calvi et son Centre Communal d'Action Sociale organisent un repas réunissant 180 à 200 personnes âgées de 70 ans et plus.

L'année dernière, ce repas suivi d'un thé dansant, avait eu lieu au Restaurant panoramique du « Grand Hôtel » à Calvi.

En raison de la crise sanitaire que nous connaissons, ce repas ne peut être organisé cette année.

Dans le même temps, comme on le sait, les « petits commerces » dits « non essentiels » de la cité « Semper Fidélis », comme les autres ont eu à souffrir durant le mois qui vient de s'écouler des mesures gouvernementales dont ils ont fait l'objet.



Ce mercredi matin, à l'Hôtel de Ville, Ange Santini, premier magistrat de la Ville avec à ses côtés Hélène Astolfi, adjointe en charge des affaires sociales, des solidarités et des personnes âgées, et en présence de plusieurs élus, ont présenté un plan pour dynamiser et donner un coup de pouce à l'économie locale.



« Nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions en cette période de fête venir en aide aux commerces dits « non essentiels », en tout cas dans le jargon administratif mais qui pour nous restent des commerces de proximité qui ont été injustement fermés durant le mois qui vient de s'écouler, sur des considérations de pandémie, qui, manifestement ne trouvent pas sa justification dans la fermeture des commerces de proximité. Ce n'est pas là que la population se contamine le plus. Pour autant, il y a des règles à respecter et nous nous y plions. La question qui s'est posée en cette période de fête est comment participer à la relance de l'économie ?



Après concertation, notamment avec les services de l' État et en nous basant sur ce que nous faisions chaque fin d'année avec le traditionnel repas de Noël des séniors de 70 ans et plus qui réunit entre 180 et 200 personnes, nous nous sommes dits que nous avions peut-être là notre porte d'entrée pour aider nos commerces de proximité ».

Et de poursuivre : « nous avons donc décidé par l'intermédiaire de notre CCAS de distribuer pratiquement 800 bons d'achat, ce qui représente une injection de l'ordre de 25 000€ dans l'économie locale, en espérant que cette injection ait un effet multiplicateur et que chacun puisse en profiter et se faire plaisir. Bien évidemment les commerçants ne rendront pas la monnaie sur ces bons d'achat. Nous avons 77 commerces de proximité, avec qui le CCAS de Calvi signera une charte d'engagement.



Parmi eux il y a aussi des commerces pour les soins de beauté, coiffeurs et autres qui ont aussi été impactés. Ces bons pourront également être utilisés pour ces services.C'est pour nous, à travers notre CCAS, un effort important puisque nous multiplions à peu près par trois la somme qui est généralement consacrée au repas de fin d'année des personnes de 70 ans et plus. C'est vraiment la volonté municipale de venir soutenir notre économie locale ».



Ces bons d'achat seront envoyés par courrier aux personnes concernées avec un petit mot d'accompagnement et de vœux pour la nouvelle année que tous espèrent bien meilleure que celle que nous connaissons.