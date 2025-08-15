Calvi : un feu de voiture se propage à une remorque et brûle 5 000 m² d’herbes sèches

Vivario/Venaco : feu de forêt en cours après un impact de foudre
Peu après 14 heures, un incendie a été signalé sur les hauteurs de Vivario et Venaco, probablement déclenché par la foudre.
Inaccessible aux engins, le feu est combattu par des hélicoptères bombardiers d’eau et par le groupe commando des sapeurs-pompiers et des forestiers sapeurs, déposés sur zone.
Environ 150 m² de résineux ont déjà brûlé. L’incendie était toujours en cours en milieu d’après-midi.
Peu après 14 heures, un incendie a été signalé sur les hauteurs de Vivario et Venaco, probablement déclenché par la foudre.
Inaccessible aux engins, le feu est combattu par des hélicoptères bombardiers d’eau et par le groupe commando des sapeurs-pompiers et des forestiers sapeurs, déposés sur zone.
Environ 150 m² de résineux ont déjà brûlé. L’incendie était toujours en cours en milieu d’après-midi.