Calvi : un feu de voiture se propage à une remorque et brûle 5 000 m² d’herbes sèches


le Vendredi 15 Août 2025 à 17:48

Vers 13 h 30, ce vendredi, un incendie s’est déclaré sur le secteur de l’aéroport de Calvi. Parti d’un véhicule en feu, il s’est propagé à une remorque transportant un bateau, a endommagé deux autres voitures et brûlé environ 5 000 m² d’herbes sèches.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé grâce aux moyens engagés : deux engins incendie du centre d’incendie et de secours (CIS) de Calvi, une section de la sécurité civile et un véhicule de commandement.



Vivario/Venaco : feu de forêt en cours après un impact de foudre
Peu après 14 heures, un incendie a été signalé sur les hauteurs de Vivario et Venaco, probablement déclenché par la foudre.
Inaccessible aux engins, le feu est combattu par des hélicoptères bombardiers d’eau et par le groupe commando des sapeurs-pompiers et des forestiers sapeurs, déposés sur zone.
Environ 150 m² de résineux ont déjà brûlé. L’incendie était toujours en cours en milieu d’après-midi.




