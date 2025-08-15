Calvi : un feu de voiture se propage à une remorque et brûle 5 000 m² d’herbes sèches

Charles Monti le Vendredi 15 Août 2025 à 17:48

Vers 13 h 30, ce vendredi, un incendie s’est déclaré sur le secteur de l’aéroport de Calvi. Parti d’un véhicule en feu, il s’est propagé à une remorque transportant un bateau, a endommagé deux autres voitures et brûlé environ 5 000 m² d’herbes sèches.

Le sinistre a été rapidement maîtrisé grâce aux moyens engagés : deux engins incendie du centre d’incendie et de secours (CIS) de Calvi, une section de la sécurité civile et un véhicule de commandement.