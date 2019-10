Calvi se mobilise le 2 Novembre pour soutenir Eva (2 mois) atteinte d'une maladie rare

Le samedi 2 novembre à partir de 19 heures, au centre Cardellu de Calvi, mis gracieusement à disposition par le Centre Social de la Ville de Calvi, , une grande soirée de soutien sera organisée pour la petite Eva Sousa Battista, âgée de 2 mois, atteinte d'Amyotrophie spinale, nom donné à un groupe de maladies héréditaires caractérisées par la faiblesse et l'atrophie des muscles.

A ce jour, il y aurait trois bébés recensés à travers le monde et un seul médicament existe aux États-Unis pour essayer de les sauver.

Au cours de cette soirée qui débutera à 19 heures et se poursuivra jusqu'à minuit, Patrick Ravel et José vous proposeront un savant mélange de musique Corso-Gipsy.

Buffet, boissons et animations sont également au programme.

Le prix d'entrée de cette soirée de soutien est fixé à 15€ (gratuit pour les enfants).

Un appel est lancé à toutes et à tous pour aider moralement et financièrement les parents de la petite Eva Sousa Battista mais aussi, et surtout, contribuer à leur offrir ce médicament coûteux mais porteur d'espoir. Un médicament qui peut sauver ce bébé ne demandant qu'à vivre et jouer avec tous nos enfants.

Il est vivement conseillé de réserver sa place en téléphonant au 06 44 39 92 72.