Calvi : scooter contre voiture, un blessé léger

Un scooter piloté par un jeune de 15 ans et un véhicule sont entrés en collision ce jeudi à Calvi.

Le pilote du scooter légèrement blessé a été pris en charge par les pompiers et transporté au centre hospitalier.



Une autre collision entre une moto et une voiture s'est produite à 18h30 à l'Ile-Rousse. Un homme de 43 ans a dû, là aussi, être hospitalisé.



Sur le coup de 20h30 c'est un homme à moto qui a fait une chute à l'Ostriconi. Il a été, lui aussi, pris en charge par les pompiers