Calvi : retrouvé sain et sauf après être parti nager, de nuit, en état d'ébriété

Deux équipes de sapeurs-pompiers de Calvi et de L’Île-Rousse, ainsi qu’un chef de groupe avec une ambulance de Calvi, ont été engagés. L’hélicoptère Dragon 2B, avec deux sauveteurs héliportés de Bastia, est également intervenu, tout comme le SNS 130 de Calvi, dépêché par le CROSS. La gendarmerie a également pris part aux recherches.

La personne a finalement été localisée peu après 1h30, nageant dans le port de Calvi, sans conscience de la situation.

Elle a été récupérée saine et sauve puis prise en charge par sa famille après avoir signé une décharge