Calvi : retrouvé sain et sauf après être parti nager, de nuit, en état d'ébriété

C.-V. M le Mercredi 20 Août 2025 à 06:36

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 0h30, les secours ont été mobilisés à Calvi pour rechercher une personne en état d’ébriété partie nager depuis la plage, à proximité du club de plongée et de l’établissement In Casa.



Deux équipes de sapeurs-pompiers de Calvi et de L’Île-Rousse, ainsi qu’un chef de groupe avec une ambulance de Calvi, ont été engagés. L’hélicoptère Dragon 2B, avec deux sauveteurs héliportés de Bastia, est également intervenu, tout comme le SNS 130 de Calvi, dépêché par le CROSS. La gendarmerie a également pris part aux recherches.
La personne a finalement été localisée peu après 1h30, nageant dans le port de Calvi, sans conscience de la situation.
Elle a été récupérée saine et sauve puis prise en charge par sa famille après avoir signé une décharge




