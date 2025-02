Calvi : l’acte 2 du "Green Orizonte Festival", au mois de mai

"Ce festival est né de la volonté de faire de la Corse une destination pour un tourisme plus durable, plus humain, plus respectueux. Alors, si Calvi est le cœur battant de ce festival, saluons les communes d’Algajola et d’Aregnu qui accueilleront une partie de la programmation 2025 ainsi que Lumio, qui sera le théâtre de la journée des professionnels", a détaillé Jean-Baptiste Ceccaldi, président de l’OT Calvi Balagne.



" Nous y sommes! La 2e édition est en route. Une édition printanière qui aura lieu au mois de mai. Les fondamentaux de cet évènement ne changent pas, puisqu’il s’agit de fédérer le public autour d’une manifestation dont l’objectif est de créer les conditions nécessaires pour aborder le dérèglement climatique de façon sereine et festive. C’est ça l’esprit du festival ", a ajouté Anne-Marie Piazzoli, directrice de l’OT Calvi Balagne.

Quelques nouveautés marqueront cette édition 2025. Ainsi, cette année, Green Orizonte Festival sera placé sous le signe de l’inclusion pour un tourisme durable et généreux et y fédérer tous les publics autour d’une écologie positive et festive.



Inclusion et et intelligence artificielle

" Nous avons renforcé une intention, nous l’avons approfondie. Et cette intention consiste à penser que préserver la nature ne peut se faire qu’en préservant les humains. Donc, ce "prendre soin" fait sens au sein de la Corse", a continué la directrice en soulignant que l’inclusion et l’intelligence artificielle étaient les deux grands thèmes de cette édition.

" Pour l’inclusion, il y aura un espace d’animation jalonné par un parcours PMR pour permettre à toutes les personnes souffrant de handicap de pouvoir profiter du festival et de la beauté d’un site, comme tout le monde avec 150 m de tapis déployés sur les principaux à Calvi. C’est ça l’inclusion", a-t-elle continué.

Une zone sera dédiée au calme où les visiteurs pourront se détendre et où seront projetées des vidéos de tous les artisans concernés par la marque de territoire " Les Rencontres Balanines".

L’association Tous Pour Chacun, animera des ateliers tout au long du festival, comme une sensibilisation à la langue des signes, une découverte du cécifoot et d’autres évènements. Dans les allées du Village des Villages, les visiteurs pourront rencontrer les artisans, les associations environnementales présenteront les bonnes pratiques pour avancer ensemble dans la transition écologique du territoire" a, encore, souligné Anne-Marie Piazzoli.

À noter que Tsur place, un espace food sera à nouveau à l’honneur grâce aux préparations issues des producteurs locaux.