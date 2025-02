Calvi inaugure la place Christophe Colomb, un nouvel espace au cœur de la ville

Calvi dispose désormais d’un nouvel espace public central. Ce jeudi 13 février, la municipalité a inauguré la place Christophe Colomb, un projet d’aménagement financé en grande partie par l’État et qui s’inscrit dans une volonté de modernisation et de valorisation du patrimoine urbain.



Autrefois simple parking, la place a été entièrement repensée pour devenir un véritable lieu de rassemblement et d’animation. « Sans votre aide, ce projet n’aurait jamais pu voir le jour », a souligné le maire de Calvi, Ange Santini, en s’adressant aux représentants de l’État. Il a rappelé la particularité de la ville, qui ne possède pas de grande place centrale comme à Bastia ou L’Île-Rousse, et l’importance de créer un espace dédié aux échanges et aux rencontres.



L’architecte du projet, Jean-Raphaël Lanzi, a mis en avant l’aspect stratégique de ce nouvel aménagement. « Cet endroit est très fréquenté quotidiennement par l’ensemble des Calvais, des usagers ponctuels et des touristes. Il était essentiel d’en faire un lieu de vie, et non plus un simple accès aux différentes artères de la ville. »



Un aménagement moderne et connecté

Les travaux, d’un montant total de 770 000 €, ont été financés à hauteur de 586 000 € par l’État via le Fonds Vert et la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux). Une aide essentielle, comme l’a rappelé le préfet de Haute-Corse Michel Prosic : « Nous inaugurons cette place qui manquait à Calvi. Aujourd’hui, on récupère un espace public pour permettre aux citoyens de profiter d’un lieu d’animation et de rencontres. »



Pensée pour être un espace polyvalent, la place Christophe Colomb est dotée d’infrastructures modernes : lampadaires équipés de Wi-Fi, haut-parleurs intégrés à la tribune, ainsi que des dalles claires destinées à limiter l’accumulation de chaleur en été. Au centre, des jets d’eau ont été installés et peuvent être activés à distance, ajoutant une touche de fraîcheur à cet espace urbain.



Ce nouvel aménagement s’inscrit dans une série de projets visant à moderniser le centre-ville de Calvi et à renforcer son attractivité. Après la cérémonie d’inauguration, les élus se sont rendus sur le chantier du théâtre de verdure, un autre projet en cours, également soutenu par l’État.