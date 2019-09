Calvi : des nouvelles rassurantes de Jean-Pierre Bicchieray

Le 28 août dernier, Jean-Pierre Bicchieray à la tête de l'affaire familiale du "Bar de la Tour" à Calvi a été victime d'un grave accident de deux-roues, à l'entrée de Calvi.



Secouru par les pompiers de Calvi, l'équipe du Samu 2b, avant d'être médicalisé au Centre Hospitalier Calvi, puis d'être par l'hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 2B vers le Centre Hospitalier de Bastia, Jean-Pierre Bicchieray qui souffrait de plusieurs fractures et de blessures graves a été admis en service de réanimation et plongé dans un coma artificiel durant près de trois semaines, avant un réveil progressif.



Transféré dans un service orthopédique, le célèbre commerçant Calvais est actuellement sur la voie de guérison en Centre de rééducation.



A al suite de la formidable chaîne de solidarité qui s'est mise en place dès les premières minutes de l'accident et aux nombreux soutiens qu'elle a pu recevoir au quotidien, la famille Bicchieray tient à remercier du fond du cœur, les pompiers de Calvi qui étaient sur une autre intervention mais qui se sont arrêtés pour prodiguer les premiers secours avant de prévenir la caserne et de passer le relais à leurs collègues, le médecin et le personnel du SAMU 2B, l'ensemble du corps médical du Centre Hospitalier Calvi-Balagne, l'équipage de l'hélicoptère Dragon 2b de la Sécurité Civile, le docteur Paul Mercury et l'équipe médicale du Service de réanimation du centre hospitalier de Bastia, le docteur Jean-Yves Hery, médecin du service d'orthopédie et ami de la famille, le docteur Dominique Grisoli et le professeur Dominique Maraninchi pour leur aide et leur soutien, Les responsables et membres des services administratifs de l'Hôpital pour leur aide oh combien importante dans ces moments-là, Jean Gour qui est pour nous d'un précieux soutien et l'ami sur lequel on peut s'appuyer en toutes circonstances et bien entendu toute sa famille



Ces remerciements ne pourraient être complets sans parler de cette mobilisation d'une multitude d'amis et de connaissances présents depuis ce matin du 28 août.



Chacun comprendra qu'il est difficile ici de tous les remercier personnellement mais, qu'ils sachent que leur présence, leurs marques d'amitié, soutiens et messages nous ont aider à affronter cette difficile épreuve. Du fond du cœur, encore merci ».



Avec cette force et cette foi qui sont en lui, Jean-Pierre Bicchieray a montré qu'il était capable de faire face et que cette rééducation était comme un nouveau challenge qu'il était capable de relever.