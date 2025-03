Calvi à l'heure des championnats de Corse de gymnastique

Ce week-end, le complexe sportif de Calvi Balagne est le théâtre de la troisième édition des championnats de Corse individuels de gymnastique.

Pas moins de six clubs sont représentés : le Gymnastique Club du Pays Ajaccien, l’Association Gymnique de Balagne, l’A.S. Porto-Vecchio Gymnastique, le Gymnastique Club du Valinco, le FCG Fiumorbu Castellu Gymnastique, ainsi que l’Espoir Bastia Gymnastique et le Gymclub de Lucciana.

Durant ces deux jours de compétition, près de 400 jeunes gymnastes féminines, âgées de 9 à 20 ans, se mesurent sur les quatre agrès emblématiques de la discipline.





Un programme technique et exigeant

Au sol, elles doivent exécuter un enchaînement acrobatique rythmé en musique. Aux barres asymétriques, la difficulté réside dans la fluidité et la précision des transitions entre les différents éléments. Sur la poutre, large de seulement 10 centimètres et perchée à 1,20 mètre du sol, l'équilibre et la précision sont de mise. Enfin, le saut de cheval exige une prise d’élan de 25 mètres pour réaliser une figure en suspension.

"Chaque gymnaste passe par tous les agrès, et le total des points obtenus détermine les championnes dans chaque catégorie : nationale, performance, régionale avec fédérale B, A et C, ainsi que les espoirs, âgées de 7 à 9 ans", explique Isabelle Gatti, professeur de gymnastique à l'Association Gymnique de Balagne. "Ces compétitions ouvrent des perspectives pour l'avenir de nos championnes, notamment en sport-études et, pourquoi pas, jusqu'aux sphères du haut niveau."





Un événement phare pour la région

Ce rendez-vous sportif marque un temps fort pour la région. L'afflux de jeunes athlètes, accompagnées de leurs familles, amis et entraîneurs, constitue un véritable coup de projecteur sur la gymnastique corse.

Isabelle Gatti tient à souligner l'implication du complexe sportif de Calvi Balagne : "Nous remercions chaleureusement les équipes du complexe qui nous soutiennent toujours dans l'organisation d'événements de cette ampleur."

Un week-end riche en performances et en émotions, présage d'une belle saison pour les jeunes gymnastes insulaires.