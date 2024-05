Championnats de France de Judo FSGT 2024 : un weekend de compétition intense à Calvi

"Ce sont déroulés ce week-end les Championnats fédéraux de France de Judo FSGT 2024. Un championnat fédéral de niveau national qui a lieu pour la 2ème fois en 2 ans. Toute la France est représentée durant ce week-end, jusqu’à l’île de la Réunion ici à Calvi, avec plus de 380 judokas qui ont foulé les tatamis de la structure durant ces deux jours de compétition dont une très forte délégation insulaire avec plus de 160 participants," a expliqué Fabrice Carlet, président du kodokan Corse.



La Corse, bien représentée, a brillé avec plusieurs podiums et des titres nationaux. "C’est un bilan plutôt satisfaisant. La FSGT a la particularité d’organiser ses championnats sur 2 périodes avec 2 catégories différentes. Ici en Corse nous avons les minimes 12/13 ans, les cadets 14/15 ans et les seniors," a ajouté le président Carlet.



Le complexe sportif de Calvi, déjà adapté pour des compétitions d’envergure nationale, avait accueilli les championnats de France FSGT de gymnastique en 2023. "Il y a une dynamique sportive importante en constante évolution au sein de l’équipement sportif qui permet d’accueillir des événements nationaux. C’est une bonne chose pour les sportives et sportives locaux. Avec une 3e place en moins de 38 kg pour Maxime Strenbou et Bagdad Kravchenko. À souligner l’implication du kodokan Corse de judo qui a organisé d’une main de maître cet événement, et grâce également à l’implication de la Ligue Corse de Judo qui su convaincre la fédération d’organiser ces championnats sur l’île. Un grand merci à la ligue Corse de judo, au club des kodokans corses et les bénévoles qui ont fait de cet événement une pleine réussite," a déclaré le directeur du complexe sportif, David Jeanpetit.



Sur place, Antonio Fonseca, coprésident de la FSGT, s’est dit ravi d’organiser ces tournois en Corse. "Il y avait une volonté de la part des responsables. Nous sommes très heureux que ça se passe ici. Ce ne sera sûrement pas la dernière. Et je suis extrêmement heureux de savoir qu’il y a une coopération entre la FSGT et la passion France de judo. Nous sommes complémentaires. En unissant nos forces, nous faisons de belles choses. Aujourd’hui ce sont les championnats de France de judo, il y a quelques jours les championnats de France de volleyball. Il faut savoir que la FSGT c’est multisports. On organise tous les ans environ 50 championnats fédéraux sur 25 disciplines différentes."



Ce week-end a ainsi marqué une nouvelle étape dans la dynamique sportive de Calvi, renforçant son statut de terre d’accueil pour des événements sportifs de haut niveau. Les participants et organisateurs sont repartis satisfaits, prêts à revenir pour de nouvelles compétitions et de nouveaux défis.