EN IMAGES - Calvi : le forum des associations a fait carton plein

Le complexe sportif de Calvi a accueilli ce samedi 10 septembre la 2e édition du forum des Associations du territoire. 63 structures sportives, culturelles, sociales ou de loisirs étaient au rendez-vous afin de présenter aux nombreux visiteurs leurs activités."C'est une vitrine pour les associations de Balagne. L'objectif est surtout d'offrir un temps d'informations pour les parents, les pratiquants sportifs, et tous ceux qui sont intéressés par les associations locales. Cela crée de la cohésion, des échanges et des liens entre les associations et les usagers. C'est un véritable dynamisme associatif, avec plus de 60 associations aujourd'hui" présente David Jeanpetit, directeur du complexe sportif de Calvi.



Boxe, golf, équitation, maison médicale, danse, Ligue contre le cancer, Lion's club Balagne, le Secours Catholique et bien d'autres associations ont ainsi recensé de nouveaux adhérents et bénévoles.

"C'est une belle initiative conjointe entre la communauté de commune Calvi Balagne et la mairie de Calvi, qui s'adresse bien évidemment à l'ensemble de la population de la micro région. C'est la seconde édition. La première avait eu lieu en 2019 et rencontré un grand succès, mais qui a malheureusement été interrompue les années suivantes à cause de la pandémie que nous avons connue. C'est une très bonne chose qu'aujourd'hui cela puisse recommencer, dans ce complexe qui est magnifique. Il y a de nombreuses associations où chacun a la possibilité de donner de son temps puisqu'il y a des associations qui recherchent essentiellement des bénévoles pour les caritatives. Il y a aussi du côté du sportif, beaucoup d'enfants avec leurs parents, ou en cette fin de journée, de nombreuses inscriptions ont été validées" observe le maire de Calvi, Ange Santini.





Des nombreuses démonstrations

Tout au long de la journée, de nombreuses démonstrations de sport de combat, des essais sportifs, de golf ou encore à la course ont eu lieu. Les élèves du club de triathlon de Calvi Xtri ont présenté leurs clubs avec une belle démonstration, spécialement adaptée au lieu. "Je fais partie du club de Calvi Xtri. Cbets un club de triathlon. Nager, faire du vélo, courir, c'est un sport très complet, c'est un sport parfait pour ceux qui ont envie de faire un sport différent". explique Laura Vamosi, 14 ans, triathlonienne confirmée au Xtri.



Si vous avez raté le forum, vous avez encore l'occasion de contacter les associations qui accueillent d'ores et déjà le public pour les inscriptions et les séances découvertes.