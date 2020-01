Calvi : Une voiture contre une vache sur la route de l'aéroport

C.-V. M le Samedi 4 Janvier 2020 à 21:25

Un accident, qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, est survenu ce samedi vers 17h45 sur la route de l'aéroport de Calvi. Un véhicule avec deux personnes à bord n'a pu éviter la vache qui déambulait sur la chaussée. Fort heureusement le choc qui a bien eu lieu n'a pas été aussi violent que l'on aurait pu le redouter. Les occupants du véhicules sonnés, comme bien l'on pense, ont, toutefois, refusé d'être pris en charge par les pompiers de Calvi qui avaient été mobilisés après le choc. Quant à la vache on ignore si elle a poursuivi ses déambulations ou bien si, on ose l'espérer, elle a été immobilisée.

