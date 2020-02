Calvi. Immense succès pour la Serata Nustrale des pompiers

Une fois encore, si besoin en était, les pompiers du Centre d'Intervention et de Secours de Calvi ont montré qu'ils avaient du coeur et de la générosité dans tout ce qu'ils entreprennent tant au niveau professionnel que privé, en organisant samedi soir sous l'égide de leur Amicale une serata nustrale.

L'événement s'est produit dans le hangar principal joliment décoré de la caserne, lieu-dit Guazzole, tout prêt du Centre Hospitalier Calvi-Balagne.

Pompiers volontaires et professionnels se sont mobilisés pour faire de cette soirée une grand moment de partage et d'amitié.

Gaby Cruciani, président de l'Amicale des pompiers, officiers et sous-officiers, pompiers professionnels et volontaires, jeunes sapeurs pompiers volontaires, amis et parents ont mis les petits plats dans les grands en proposant tout au long de cette soirée endiablée figatellu, pulenda, casgiu.....

Et puis, il y a eu cet instant magique, celui que tout le monde attendait: le concert du Groupe Surghjenti.

Un pur moment de bonheur, avec ce groupe mythique, qui traverse le temps sans prendre la moindre ride.

Une soirée remarquable sous le sceau du succès que chacun aura apprécié.

Un grand merci aux pompiers, à tous les bénévoles à leur côté et à toutes les personnes qui par leur présence ont montré que comme les pompiers on pouvait compter sur elles.