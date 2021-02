Calvi : Il y avait du monde ce dimanche pour nettoyer la plage et la pinède

Organiser une action citoyenne, qui plus est à titre privé, n'est pas chose aisée.

Pourtant, respectueuses de l'environnement, Corinne Gras, aide-comptable installée à Calvi depuis 2014 et "Flo" Belin, animatrice d'une boutique de souvenirs, ont pris la décision de se relever les manches et de faire appel aux bonnes volontés pour ramasser des déchets le temps d'une matinée dominicale, sur la plage mais aussi dans la pinède de Calvi.

Et comme toute bonne action mérite une récompense, celle-ci venait dans un premier temps du ciel tout ensoleillé et de cette douce température.

La seconde surprise, elle émanait de bon nombre de citoyens qui, munis de sacs, de gants et d'outils répondaient présents à cette action pour l'environnement.





Avant le lancement de cette opération, "Coco" et "Flo", pourtant peu habituées à se retrouver dans la lumière, répondaient avec spontanéité aux questions des nombreux médias présents.

" De voir au quotidien la plage mais aussi la pinède de Calvi , souillées de masques et autres détritus m'insupportait, d'autant que le suis très respectueuse de la nature. Aussi, chaque fois que j'ai le temps, tout comme mon amie, nous collectons ces déchets.

Dans le temps de la réflexion on s'est dit : pourquoi pas inciter d'autres à faire comme nous, d'où cet appel de mon amie et moi-même".

Voir autant de monde se mobiliser ce dimanche fait chaud au coeur" lance avec un large sourire "Coco", avant d'expliquer les modalités de cette opération qui s'est déroulée tout le long de la plage mais aussi dans la pinède et ce jusqu'à hauteur des installations du Centre amphibie du 2e REP.



Deux sacs différents ont mis à disposition pour faciliter le tri des déchets

Ensuite, au retour, devant le club nautique, où il a été procédé à un tri des déchets avant leur acheminement dans deux points de collecte au Centre aéré et à l'"Orée des pins"

" Je ramasse des déchets au quotidien et je constate avec satisfaction le changement de comportement des gens qui n'hésitent pas à m'encourager dans mon action. Je pense sincèrement qu'il y a une prise de conscience qui s'opère et que les gens aujourd'hui se sentent plus responsables. C'est encourageant" ajoute "Coco".





Même son de cloche pour "Flo" Belin:

" Je suis une habituée des réseaux sociaux et chacun me connaît pour mon engagement environnemental. Avec mon amie "Coco" nous avons eu justement l'idée d'utiliser la toile pour lancer cet appel et même s'il est vrai qu'aujourd'hui le temps se prête à cette opération, nous sommes agréablement surpris de cette mobilisation qui nous encourage à aller encore plus de l'avant.

Nous n'avons pas sollicité l'aide de la municipalité de Calvi. En revanche la Communauté de Communes Calvi-Balagne a été très attentive à notre action et en mettant à disposition des sacs d'emballage et autres. Merci à eux. Nous souhaiterions renouveler cette expérience et pourquoi pas sur un autre site comme par exemple Notre-Dame de la Serra" explique "Flo" Belin avant de confirmer que pour les raisons sanitaires que l'on connaît, volontairement cette action était limitée à la demi-journée et qu'il n'y avait pas de "spuntinu" de prévu. Les règles barrières sont aussi respectées.





Parmi les personnes présentes, on notait la participation de Marine Delvigne-Gugliemacci, conseillère municipale de Calvi, déléguée au Développement durable, Bernard Giudicelli, conseiller municipal d'opposition (Calvi in core) et Dominique Bertoni, conseiller municipal d'opposition (Anima calvese)