Calvi-Frejus en Paddle : le binôme corse Gilles Ricordel-Arnaud Ledrich va repartir

Le 15 mai dernier se déroulait au départ de Calvi l'Ultra paddle race, compétition, à la fois course et raid sur 190 les kilomètres séparant la cité Semper fidelis et Fréjus organisée par l'association Extrême glisse événement, en partenariat avec la municipalité de Calvi.

Il s'agissait d'un véritable défi sportif mené au profit de l'association "Le Chant des Dauphins de Fréjus" et la "Ligue Contre le Cancer Calvi-Balagna" qui a été remporté par Jean-Frederic Tillie et Julien Castel qui ont fait la traversée en 23h46 minutes.

L'équipe Corse d'Arnaud Ledrich et Gilles Ricordel est arrivée en deuxième position, après avoir couvert la distance en 25h52 minutes.





" Cette année, le défi était un peu différent. Il y avait une partie ramassage symbolique des déchets, avec un rythme imposé par un bateau, le but étant de permettre à tout le monde de suivre. Et en parallèle, il y avait la course de paddle. Pour cette partie, il y avait 5 équipes. Chacune d'entre elle avait son propre bateau. Cette année, nous sommes arrivés 2e. Nous sommes très fiers de nous car contrairement aux autres équipes, nous avions des paddles gonflables, qui sont bien moins performants que les planches rigides" explique Arnaud Ledrich…Un choix de planche fait par les Corses, pour faciliter leur retour en avion.

" Au bout de 3 heures de course, nous avions 3 kilomètres de retard sur les 4e. Nous étions donc bons derniers. Mais nous étions déterminés et nous avons réussi à remonter jusqu'à la seconde place".

Côté ramassage des déchets symbolique, 3 équipes ont vogué sur les flots et parcouru les 190 kilomètres. " Les coéquipiers se sont relayés. Le but de l'association Surf Rider Fondation, qui s'occupe de cette partie, souhaite faire réagir la population sur les problèmes de pollution en mer".

Au total, une soixantaine de personnes auront été mobilisées pour ce défi sportif et environnemental.

Cependant, le binôme balanin avait confié ne pas vouloir participer aux prochaines éditions, une annonce qu'ils ont rapidement annulé. " Lors de cette course, il y a eu réellement une bonne ambiance et un esprit familial. Pour la prochaine édition, afin de nous faciliter le déplacement, les organisateurs nous ont gentiment proposé de nous trouver une planche rigide, qu'ils feraient venir en Corse et resterait à Fréjus à notre arrivée. Je pense que nous allons donc essayer de réitérer l'expérience pour l'année prochaine" termine Arnaud.