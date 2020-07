Calvi. Délia Lucia Rocca Serra : du marketing digital à l'événementiel

Mettre en relation les marques et les influenceuses, telle est la mission première d'une jeune calvaise Délia Lucia Rocca Serra, cofondatrice de l'Agence Allegria spécialisée dans le digital.

En parallèle, tout en restant liée à son activité première, Délia Lucia à ajouté une autre branche à son agence, celle de l'événementiel.

Délia Lucia fait partie de cette nouvelle génération dont la Corse a grandement besoin. Elle a des idées, elle aime son île, elle a pour ambition de la promouvoir et d'ouvrir pour elle de nouvelles perspectives.

Pour arriver à ses fins et faire aboutir ses projets, Délia Lucia n'a pas hésité à surfer sur la vague des nouveaux métiers et plus particulièrement celui du Digital: un domaine vaste et prometteur.

Notre jeune chef d'entreprise a vite compris que si il y avait un secteur à exploiter c'était bien celui de la stratégie et le marketing d'influenceurs et influenceuses pour des grandes marques spécialisées dans le e commerce.

Sa voie était toute tracée, c'est bien dans ce secteur que notre jeune calvaise comptait bien s'engouffrer.

On a toujours tendances à dire que la chance sourit aux plus audacieux. pour Délia Lucia,tout est parti d'une rencontre à Calvi avec une personne qui a cru en elle et qui l'a prise sous sa coupe en la faisant venir à Paris et en lui apprenant le métier.

" C'est grâce à elle qu'en septembre 2019 j'ai pu lancer mon projet et cofonder Allegria qui aujourd'hui est une agence digitale non exclusive, accessibles tant aux marques qu'aux influenceurs ou influenceuses avec plus de 200 talents dans le secteur de la mode et la beauté. C'est une activité que je pratique en télé travail et je dois dire que ça me convient parfaitement. Je peux travailler de n'importe quel endroit à travers le mode" précise Délia, avant de nous parler d'un événement qui aura lieu à Calvi, du 8 au 11 juillet prochain:







Le top 10 des influenceuses à Calvi pour la marque Pretty-LittleThing



"En Corse en général et à Calvi en particulier il y a un potentiel énorme pour créer des événements de grande envergure tout au long de l'année.

Durant la période de confinement j'ai travaillé sur un évènement qui me tient à coeur, celui de faire venir à Calvi le top 10 des influenceuses pour la marque Pretty-LittleThing, leader dans le e commerce de la mode destiné aux femmes de 16-24 ans dont le siège principal se trouve à Manchester, avec des bureaux à Londres et à Los Angeles . La marque opère au Royaume-uni, en Irlande, en Australie, aux États-Unis et en France.

Le financement de ce voyage en Corse est assuré par Pretty-LittleThing,. Il inclut les talents, le transport, l'Hôtel (La Villa), la restauration et les activités, le tout dans un cadre idylique où se marieront élégance, beauté et passion. - et elle ajoute - Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont apporté leur aide dans la réalisation de ce projet. Il y a plusieurs endroits en Corse, notamment le Domaine Murtoli et autres où l'on peut organiser ce type d'événementiel porté vers l'avenir"



En attendant d'accueillir ces stars d'aujourd'hui devenues incontournables au sein des stratégies de communication des marques, la cofondatrice de "Allegria" n'oublie pas qu'elle excelle aussi dans le domaine de la restauration au coeur de Calvi avec "A Cantina di Délia".