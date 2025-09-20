Calvi – Chute de corniche pendant un concert, la cathédrale fermée

CorseNetInfos
Un incident s’est produit jeudi soir à la cathédrale de Calvi en plein concert des Voix polyphoniques. Des morceaux de corniche se sont détachés et ont chuté sur des chaises, fort heureusement inoccupées. Aucun blessé n’est à déplorer, mais la frayeur a été grande parmi le public.
Par mesure de sécurité, la municipalité et la paroisse ont décidé de fermer immédiatement l’édifice. Des vérifications techniques et des travaux de mise en sécurité doivent être menés avant toute réouverture.



Le moment d'intense émotion passé, Louis El Rahi, le curé de la paroisse et les services compétents sesont réunis pour évaluer la situation et définir les mesures de sécurité à prendre.
À l’issue de ces échanges, la décision a été prise, en concertation avec la municipalité, de fermer temporairement la cathédrale au public.
Cette fermeture doit permettre la réalisation de vérifications techniques et de travaux de mise en sécurité. La réouverture interviendra une fois que toutes les conditions de sûreté seront garanties.





