Calvi – Chute de corniche pendant un concert, la cathédrale fermée

Le moment d'intense émotion passé, Louis El Rahi, le curé de la paroisse et les services compétents sesont réunis pour évaluer la situation et définir les mesures de sécurité à prendre.

À l’issue de ces échanges, la décision a été prise, en concertation avec la municipalité, de fermer temporairement la cathédrale au public.

Cette fermeture doit permettre la réalisation de vérifications techniques et de travaux de mise en sécurité. La réouverture interviendra une fois que toutes les conditions de sûreté seront garanties.