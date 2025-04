Calvi-Balagne : les sauveteurs de la SNSM reprennent du service en mer

La SNSM de Calvi-Balagne reprend la mer. La station de sauvetage, contrainte de suspendre ses opérations fin février en raison de la vétusté de son bateau hauturier, a annoncé ce dimanche sur ses réseaux sociaux sa remise en service, effective à partir du samedi 26 avril.



À l’approche de la saison estivale, les bénévoles pourront compter sur un canot de réserve, la SNS 130, prêté par la station de Propriano, ainsi que sur leur semi-rigide, le SNS 732, pour maintenir une veille active. « Cette remise en service marque ainsi le début d’une nouvelle période de surveillance renforcée sur le littoral balanin », souligne la SNSM de Calvi-Balagne, qui rappelle que « la sécurité en mer reste notre priorité absolue ».



Une fermeture de deux mois

Fin février, la station avait été contrainte de fermer ses portes, son canot tout-temps étant devenu inapte aux missions de sauvetage en raison de son ancienneté et des problèmes de sécurité. Un nouveau navire était initialement attendu pour fin 2024, mais il avait finalement été attribué à une autre station, faute de financement sécurisé à temps.



Si le canot de réserve actuellement utilisé est plus petit et moins performant que celui prévu initialement, les bénévoles restent pleinement engagés. Ils alertent cependant : « Cette différence pourrait réduire notre efficacité en raison des fortes tempêtes que peut connaître notre façade maritime ». La station précise qu’elle attend toujours la validation du contrat pluriannuel entre son armateur et la Collectivité de Corse, nécessaire pour engager la commande du futur canot tout-temps.



En attendant, les sauveteurs poursuivent leur mission.