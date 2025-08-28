Calvi-Balagne : lancement de la nouvelle signalétique des sentiers de randonnée

Au départ du parking de Notre-Dame de la Serra, les premiers poteaux et lames directionnelles ont été posés sur le sentier du Capu di a Veta. « Nous inaugurons aujourd’hui toutes les boucles inscrites au PTIPR, auquel la communauté de communes a adhéré. Nous commençons par un sentier emblématique, celui du Capu di a Veta », a indiqué François-Marie Marchetti, président de la CCCB. L’objectif, précise-t-il, est de « créer un maillage permettant de traverser le territoire, de Sant’Antoninu à Galeria, en toute sécurité ».





Un appui technique de la Collectivité de Corse

La mise en place de cette signalétique est assurée par les équipes de la Direction des Espaces et Sites de Pleine Nature de la CDC. « Nos services prennent en charge la signalétique et le balisage. En amont, nous avons effectué des relevés GPS et une analyse foncière. Quand un itinéraire traverse une parcelle privée, des conventions sont établies avec les propriétaires », explique Thierry Pavi, directeur adjoint des opérations et dispositifs opérationnels.

Trois agents étaient mobilisés ce mercredi sur le terrain, tandis que six autres assurent l’entretien des sentiers en Haute-Corse. Progressivement, les 17 itinéraires seront équipés de poteaux en pin et d’une signalétique normalisée, conforme à la charte de la Fédération française de randonnée.





Pour les habitants comme pour les visiteurs

« Le but est que le randonneur, local ou touriste, puisse parcourir ces sentiers sans se perdre. C’est un outil de sécurisation et de valorisation », souligne Jean-Marc Mattei, référent Balagne à la CDC.

Quinze sentiers ont déjà été inscrits au PTIPR à Calvi, et leur équipement est désormais en cours.L’installation de ces premiers panneaux marque une étape importante pour la lisibilité et la mise en réseau des itinéraires de Balagne.

À terme, ce projet doit encourager la pratique de la randonnée tout en valorisant paysages et patrimoine naturel.