Calenzana - La Maison médicale Domus Medica labellisée « France Santé »

La signature s’est déroulée en présence de Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, de Christelle Boucher-Dubos, directrice générale de l’Agence régionale de santé de Corse, de Nicolas Adjemian, directeur de la CPAM de Haute-Corse, de M. Borri, représentant le président du Conseil exécutif de Corse, du Dr François Agostini, ainsi que de l’ensemble des professionnels de santé de la Maison France Santé de Calenzana et de plusieurs élus du territoire.





Ce label s’inscrit dans une démarche portée par l’Agence régionale de santé de Corse, les préfectures de département, la Collectivité de Corse et l’Assurance Maladie, avec pour objectif de renforcer l’accès aux soins de premier recours. Le réseau France Santé vise notamment à garantir à chaque habitant une solution de soins à moins de 30 minutes de son domicile et la possibilité d’obtenir un rendez-vous médical sous 48 heures lorsque l’état de santé le nécessite.



Les engagements associés au label reposent sur des critères précis : la présence garantie d’un médecin et d’une infirmière au sein de la structure, des consultations sans dépassement d’honoraires, une ouverture au minimum cinq jours par semaine et la participation à la permanence des soins ou au service d’accès aux soins, permettant une prise en charge rapide en cas de besoin.



La labellisation de Domus Medica intervient dans le cadre d’une première vague concernant 14 structures* corses, identifiées conjointement par l’ARS de Corse, les préfectures, l’Assurance Maladie et la Collectivité de Corse, au sein de l’instance régionale de pilotage du premier recours. À terme, ces structures pourront bénéficier de moyens dédiés pour développer des actions de prévention, d’accompagnement des patients, d’orientation dans le système de santé ou encore de téléexpertise.



Avec cette reconnaissance, la Maison médicale Domus Medica de Calenzana devient un point identifié du réseau France Santé en Balagne, contribuant à renforcer l’offre de soins de proximité et à améliorer la lisibilité du système de santé pour la population.