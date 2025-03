Calacuccia : le foyer rural se renouvelle et relance ses activités

Pour organiser au mieux toutes les activités, le foyer rural de Calacuccia travaille sur la mise en place “d’un programme pluriannuel”, notamment pour les projets nécessitant des investissements, comme les voyages. “Nous souhaitons avoir une vision d’ensemble sur toutes les saisons”, développe Frédéric Ceccarelli. “Nous avons déjà planifié quelques événements, comme la traditionnelle Merendella le lundi de Pâques, mais aussi la foire du Niolu, qui est l’événement annuel, le moteur du foyer rural de Calacuccia. Nous réfléchissons également à programmer des concerts et des représentations théâtrales à l’automne.” Cette année, le foyer rural de Calacuccia prépare également la deuxième édition de la foire A chjama di a muntagna, qui se tiendra au mois de juillet sur le stade de Calacuccia. Une manifestation qui se veut être axée vers la promotion de la ruralité et de la microrégion du Niolu. “À travers cet événement, nous aimerions inciter le plus grand nombre à faire vivre cette ruralité”, explique François-Napoléon Luciani, vice-président du foyer rural de Calacuccia. “Aujourd’hui, le Niolu connaît toujours des activités, mais elles restent malheureusement fragiles.”





Cette année, A chjama di a muntagna se décline en trois volets, avec des thématiques choisies pour leur forte présence dans le Niolu : “le sport et la nature, l’artisanat et la culture”. Pour faire découvrir ces trois aspects de la microrégion, de nombreuses activités seront au programme de ces deux journées. “Nous allons proposer des randonnées pédestres, équestres et VTT, des sorties pêche et du canyoning”, indique François-Napoléon Luciani. “Il y aura également un mur d’escalade.” Du côté de l’artisanat, ce sont une quarantaine d’exposants qui ont déjà répondu présents, dont beaucoup avaient participé à la première édition. Au-delà de présenter leurs produits, les artisans vont apporter “une dimension pédagogique à l’événement”. “Nous leur demandons de montrer comment ils fabriquent un couteau, ou comment ils font du fromage.” Enfin, des tables rondes vont être organisées, pour aborder des sujets tels que l’histoire du Niolu, le réchauffement climatique et son impact sur la montagne, ou encore la ruralité en 2025. Avec ses activités, le foyer rural de Calacuccia espère que “les habitants de Calacuccia et des villages alentours puissent se retrouver régulièrement”. “L’important, c’est avant tout l’adhésion d’un grand nombre de participants, et qu’il y ait des événements pour tous les goûts”, conclut Frédéric Ceccarelli.