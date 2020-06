COVID19 : La Collectivité de Corse offre une prime exceptionnelle et un Chèque Vacances aux soignants

Crise sanitaire oblige, la Corse, comme les autres régions, a du revoir ses priorités, renforcer en urgence et avec les moyens du bord les solidarités humaines et territoriales. « C’est une crise inédite. Notre priorisation s’est axée premièrement sur la vie et la santé, deuxièmement sur l’économie et l’aide aux plus vulnérables, à ceux qui n’arrivent pas à absorber le choc de la crise et du confinement », explique Nanette Maupertuis, conseillère exécutive et présidente de l’Agence du tourisme de la Corse. Si de nombreuses dispositions ont été mises en place en faveur des acteurs économiques, rares sont les collectivités qui ont introduit, comme la fait la Collectivité de Corse (CdC) dans son plan d’accompagnement de la crise, des mesures de soutien individuel, alors même que nombreuses sont les personnes désormais concernées. « Cette crise aura des effets durables. Actuellement, 50 000 personnes sont en chômage partiel dans l’île. Nous avons très peur que ce chiffre n’aille crescendo. J’espère que le monde d’après ne sera pas le monde d’avant, qu’il y aura plus d’aides en direction des personnes déjà précaires et qui vont l’être encore plus parce que nous ne ressentirons le fort impact de la crise qu’en fin d’année. On sait déjà qu’à la rentrée, des structures vont fermer, il faudra bien assumer les problèmes sociaux qui, eux aussi, iront crescendo, et en prendre conscience dès maintenant » prévient Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge du sanitaire et du social, et médecin urgentiste à l’hôpital d’Aiacciu.



L’aide aux plus fragiles

Premier dispositif à avoir été immédiatement mis en place par l’Exécutif corse : Aiutu #InCasa. Un dispositif exceptionnel, destiné à soutenir dans le paiement de leurs charges courantes les personnes et les foyers touchés par cette perte de revenus. Cette aide de 150 € prend en charge une partie des loyers pour les ménages dont les revenus mensuels sont inférieurs ou égales à 1,5 fois le SMIC, soit 1800 € nets. Cette aide, versée une seule fois par foyer, est cumulable avec d’autres dispositifs d’aide existants : Fonds de Solidarité pour le Logement, secours d’urgence (Aide Sociale à l’Enfance), mesures d’accompagnement social ... Ce dispositif, opérationnel depuis fin mai jusqu’au 30 juin, coûte 2 millions € à la CdC, en sus du 1,2 million € du Fonds de Solidarité pour le logement toujours mobilisable pour les personnes les plus fragiles. Le formulaire de dépôt de dossier est disponible en ligne sur le site covid-19.corsica, et dans les accueils des pôles territoriaux. « Nous avons déjà commencé pendant le confinement. Il a fallu notamment augmenter l’aide alimentaire aux personnes isolées ou aux associations qui viennent en aide aux plus précaires. Il faut absolument renforcer l’offre sociale pour aider ces publics qui vont se retrouver en très grande difficulté », martèle Bianca Fazi.



Des nouveaux précaires

Le pré-bilan est préoccupant. Depuis le début de la crise, près de 104 000 € de secours ont été délivrés aux personnes en difficulté, dans le cadre de ces procédures d’urgence. Le nombre de chèques d’accompagnement personnalisés mobilisables pour des secours alimentaires ou des produits d’hygiène a déjà augmenté de +35%, celui des secours financiers, c’est-à-dire les versement d’espèces, de 15%. Le confinement a faire surgir des nouvelles situations de précarité. D’une part, la perte de revenus liés au chômage partiel pour des familles déjà contraintes et notamment des foyers qui n’avaient jamais sollicité le service social auparavant. Par exemple, les micro-entrepreneurs, intermittents du spectacle, guides touristiques, marchands ambulants, forains, étudiants issus de familles modestes… D’autre part, la suppression du travail saisonnier et d’activités d’appoint a affecté des personnes qui s’appuyaient sur ces compléments de revenus. Il y aura 1000 bénéficiaires du RSA en plus d’ici à 2021. Pour faire face à ces situations, la CdC a assoupli, jusqu’au 31 décembre, son règlement des aides, notamment en matière d’aide alimentaire et d’hygiène aux personnes isolées et aux familles sans enfants, ou en matière de prise en charge des frais de cantine pour les bénéficiaires du RSA.



Une prime de 1000 €

L’Exécutif corse a voulu aussi saluer, de deux façons, l’extraordinaire mobilisation de ceux qui sont restés en première ligne pendant la crise, notamment à l’hôpital pour le personnel soignant ou dans le secteur médicosocial pour les services de la protection de l’enfance, du handicap, ou de la personne âgée. Ce dernier secteur, qui compte dans l’île, environ 2 000 salariés et 124 accueillants / assistant familiaux, est exclu du dispositif de prime exceptionnelle financé par l’Etat. L’Exécutif corse a décidé de leur attribuer une prime exceptionnelle COVID-19 de 1000 € par personne pour un coût total de 2 millions €. « Je suis assez fière de nous parce que l’Etat a oublié les services à la personne et les auxiliaires de vie et que nous avons tenu à leur exprimer toute notre reconnaissance pour avoir su dans l’urgence continuer à prendre soin des personnes les plus fragiles » précise Bianca Fazi. Comme elle l’explique au micro de Corse Net Infos :