COVID-19 : la saison touristique sera placée sous contrôle sanitaire

A l’occasion du début de la saison touristique dans l’île, la préfecture et l’ARS ont fait un point sur les mesures qui seront prises pour les vacanciers mais aussi les résidents.

Si la reprise économique est, bien sûr, importante pour la Corse il est impératif de pouvoir prévenir tous risques. Franck Robine, le préfet de Corse a évoqué un dispositif digne des « feux de forêt ».

« La clé du dispositif repose sur une méthode qui prône la prévention et la détection, ceci afin d’agir le plus rapidement possible. Le citoyen est toujours invité, bien sûr, à maintenir les gestes barrières. Nos mesures doivent être accompagnées du respect de ces gestes qu’ils soient individuels ou exemplaires de la part des professionnels.

En matière de lutte contre le COVID-19, nous le rappelons, il y a trois stades : en premier lieu nous misons sur la capacité que nous avons à détecter et tester. Des moyens supplémentaires seront donnés à ce titre en passant à 2 100 tests par jour durant toute la saison. Ensuite, nous mettrons en œuvre un renforcement du contact tracing et, enfin, nous renforcerons également nos capacités d’isolement pour les éventuels cas, 600 places seront ainsi disponibles ».



Du côté de l’ARS on se veut rassurant sans pour autant minimiser les risques d’un virus « qui circule toujours mais très peu » comme le souligne Marie-Hélène Lecenne, directrice générale de l’ARS. Une information sera faite à destination de la population touristique. Il s’agit de responsabiliser chaque vacancier.

Une campagne de communication sera mise en place avec un numéro de téléphone 116 117 qui permettra d’avoir accès à des médecins libéraux qui auront la charge d’évaluer si le cas relève de la filière COVID ou d’une autre. Il convient donc d’ajuster les mesures « à la réalité de l’épidémie ».





« Afin de délivrer les informations aux touristes, nous travaillons avec la CCI pour couvrir les ports et les aéroports. Nous aurons en plus des indicateurs nationaux, des indicateurs régionaux qui tiennent compte de l’éventuelle saturation du système de santé. Par ailleurs, nous avons maintenu une capacité de réanimation supérieure à celle que nous avions l’année dernière. En parallèle, nous élaborons un schéma d’évacuation sanitaire en lien avec le territoire et les autorités sanitaires dans le cas d’une saturation exceptionnelle. Ce schéma sera finalisé la semaine prochaine ».

D’ores et déjà, un millier de tests préventifs est prévu entre le 1er et le 14 juillet. Si le soleil et les plages seront bien au rendez-vous, les vacances de cette année seront accompagnées de mesures de prévention sanitaire sans précédent mise en place par l’État qui rappelle néanmoins l’importance de la mobilisation et de la responsabilité individuelle et professionnelle .