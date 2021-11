COP 26 : Gilles Simeoni défend le rôle des territoires et des peuples dans la lutte contre le changement climatique

- Que retenez-vous de cette grande messe qu’est la COP 26 ?

- On sait l’intérêt d’une COP, mais on sait aussi les réserves et les interrogations qu’elle suscite. On se pose la question : ne se donne-t-on pas bonne conscience en y assistant ? Qu’est-ce qui ressort de ces grandes réunions ? C’est ma première COP, je manque d’expérience, mais les participants, avec qui j’ai discuté et qui ont déjà assisté à plusieurs COP auparavant, disent que la volonté affichée ici à Glasgow et le niveau d’engagement financier sont supérieurs aux fois précédentes. On verra ce qu’il en sortira. Quand on entend le représentant africain expliquer concrètement que l’Afrique n’a contribué en rien à la situation actuelle mais qu’elle en est la première victime, on a un peu l’impression d’avoir presque des problèmes de riches. Face à elle, l’exigence de solidarité, dont je parlais, ne doit pas seulement être une affirmation pour se faire plaisir, mais prend tout son sens. Et là, se pose une autre question : croit-on ou pas à l’utilité de l’engagement politique ? Si on n’y croit pas, on peut être cynique et dire que tout cela ne sert à rien. Si on y croit, on joue le coup à fond en se disant que ces réunions sont l’occasion de mobiliser, de conscientiser, de nouer des partenariats, de construire des convergences… Et à mon avis, c’est ce qu’il faut faire.



Propos recueillis par Nicole MARI.