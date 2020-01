CFA de Furiani : Christian Gillet, champion de France en boulangerie, préside le concours de la meilleure galette des rois

Le concours concerne 2 catégories de gâteaux des rois : l’un pour les galettes traditionnelles fourrées aux amandes et l’autre pour les brioches de type couronne agrémentée de fruits confits

Les artisans boulangers, boulangers – pâtissiers et pâtissiers inscrits à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Corse sont concernés par cette opération.





Cette opération poursuit un triple objectif.

L’un vise notamment à pérenniser l’opération et à montrer que le syndicat de la boulangerie-pâtisserie de la Région Corse et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Corse participent ensemble au rayonnement du métier.

Le deuxième tend à mettre en valeur le savoir faire des artisans auprès des consommateurs.

Le troisième et dernier concerne le vainqueur et les finalistes qui au terme du concours, verront leur notoriété augmenter mais aussi élargir le cercle de leur clientèle respective.

Le concours de 2018 avait connu une bonne mobilisation des artisans : 13 artisans boulangers, boulangers pâtissiers ou pâtissiers ont participé à ce concours et presque tous ont présentés galettes et couronnes.

« A l’évidence, les artisans ont saisi l’intérêt résultant de faire partie des lauréats de ce concours et les avantages qu’ils peuvent en retirer » expliquent les organisateurs du concours.