CDC : La motion Casalta sur la transparence des candidats, accusée de visées électorales, est rejetée

C’est un « Non » ferme ! La motion Casalta a été rejetée, sans la moindre ambiguïté, et d’une façon très ferme par le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, son groupe Femu a Corsica, et les deux groupes de droite Per L’Avvene et La Corse dans la République. A défaut d’avoir atteint son but que beaucoup dans l’hémicycle suspectaient mezzo voce d’être caché et bien différent de celui affiché, elle a réussi à créer un véritable malaise sur tous les bancs de l’Assemblée. Il est vrai qu’elle était, pour le moins, étrange.



Le contenu de la motion

S’appuyant sur la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui fait obligation à certains élus et agents publics à communiquer tous les renseignements utiles sur leurs revenus, leur patrimoine, leurs activités et fonctions de manière à prévenir tout conflit d’intérêts, elle proposait que « l’ensemble des élus de la Corse renseigne les déclarations de situation patrimoniale, d’intérêts et d’activités sur le site de la HATVP par l’intermédiaire de l’application ADEL, que l’ensemble des candidats, au plus tard lors du dépôt des listes concernant les élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2020, s’astreignent à ces mêmes obligations », et qu’en plus, ces mêmes élus et candidats « rendent public leur dernier avis d’imposition, l’extrait du bulletin numéro 3 de leur casier judiciaire, une déclaration indiquant s’ils font l’objet d’une mise en examen et, dans cette hypothèse, la nature des faits qui leur sont reprochés, l’identité des donateurs et le montant des dons effectués par chacun d’eux pour les besoins de la campagne électorale ». Tout ceci au nom de « l’impérieuse nécessité de restaurer la confiance entre les citoyens et les candidats et élus » et des « engagements répétés en matière d’éthique et de transparence qui doivent se matérialiser par des mesures concrètes ».



Une motion défendue par Julia Tiberi, conseillère territoriale PNC :