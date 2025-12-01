CARTE. Voici la liste des marchés de Noël 2025 en Corse

La magie de Noël s’installe à nouveau aux quatre coins de la Corse ! Depuis la fin du mois de novembre et jusqu’au début du mois de janvier, villages et villes de l’île se parent de sapins, de lumières et de guirlandes à l’occasion des traditionnels marchés de Noël. Entre ateliers pour enfants, parades, concerts, sans oublier rencontres avec le Père Noël, chaque commune propose sa propre ambiance pour faire vivre l’esprit des fêtes.

Découvrez ci-dessous, grâce à notre carte interactive, une liste non-exhaustive des marchés de Noël organisés partout sur l’île en cette année 2025.





En Haute-Corse





En Haute-Corse, de nombreuses communes proposeront un marché de Noël, chacune avec son propre univers. Dès le 10 décembre, l’esprit des fêtes s’étendra à Bastia sur toute la place Saint-Nicolas, où reviendront la patinoire et la grande roue. Le marché de Noël mettra également en avant l’artisanat au sein des différents chalets de producteurs. Dans le Cap, la commune de Sisco installe son marché de Noël au Domaine U Pozzu le 13 décembre pour une journée mêlant créations artisanales et produits gourmands. En Balagne, Calvi déploie son marché du 18 au 31 décembre sur la place Christophe Colomb. Plus au sud du département, Corte se transformera pendant une semaine avec l’édition 2025 de son marché de Noël. Installé sur l'esplanade du parking Tuffelli, il réunira créateurs, producteurs et artisans. Enfin, d’autres communes comme Moltifao, Borgo ou Calacuccia contribueront elles aussi à faire rayonner l’esprit de Noël partout en Haute-Corse.

