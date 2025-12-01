CARTE. Voici la liste des marchés de Noël 2025 en Corse

La magie de Noël s’installe à nouveau aux quatre coins de la Corse ! Depuis la fin du mois de novembre et jusqu’au début du mois de janvier, villages et villes de l’île se parent de sapins, de lumières et de guirlandes à l’occasion des traditionnels marchés de Noël. Entre ateliers pour enfants, parades, concerts, sans oublier rencontres avec le Père Noël, chaque commune propose sa propre ambiance pour faire vivre l’esprit des fêtes.
Découvrez ci-dessous, grâce à notre carte interactive, une liste non-exhaustive des marchés de Noël organisés partout sur l’île en cette année 2025.
En Haute-Corse
En Haute-Corse, de nombreuses communes proposeront un marché de Noël, chacune avec son propre univers. Dès le 10 décembre, l’esprit des fêtes s’étendra à Bastia sur toute la place Saint-Nicolas, où reviendront la patinoire et la grande roue. Le marché de Noël mettra également en avant l’artisanat au sein des différents chalets de producteurs. Dans le Cap, la commune de Sisco installe son marché de Noël au Domaine U Pozzu le 13 décembre pour une journée mêlant créations artisanales et produits gourmands. En Balagne, Calvi déploie son marché du 18 au 31 décembre sur la place Christophe Colomb. Plus au sud du département, Corte se transformera pendant une semaine avec l’édition 2025 de son marché de Noël. Installé sur l'esplanade du parking Tuffelli, il réunira créateurs, producteurs et artisans. Enfin, d’autres communes comme Moltifao, Borgo ou Calacuccia contribueront elles aussi à faire rayonner l’esprit de Noël partout en Haute-Corse.
Chaque année, les villes et villages du sud de l’île se parent également de lumières et de décorations pour célébrer Noël. Ajaccio a ouvert le bal dès la fin du mois de novembre et jusqu’au 28 décembre avec ses plus de 80 chalets, ses animations et ses spectacles pour petits et grands. Les enfants peuvent aussi rencontrer le Père Noël sur la place Foch, lui déposer leur lettre ou participer à des ateliers créatifs. Le centre-ville de Propriano, quant à lui, vivra au rythme des festivités avec artisans et animations du 11 au 23 décembre. La commune de Sainte Lucie de Porto-Vecchio agrandit son marché de Noël, qui proposera des concerts, un espace jeux pour enfants et qui accueillera des artisans du 13 au 21 décembre. Bonifacio, quant à elle, invite habitants et visiteurs à découvrir son marché entre produits du terroir et artisanat local, dans un cadre unique à deux pas du port. D’autres communes, comme Porto-Vecchio, Sartène ou Bastelicaccia participent également à faire vivre l’esprit de Noël avec des animations et marchés.
