CAPA : un budget primitif 2026 marqué par une hausse de la fiscalité et des critiques de l’opposition

Sur ce point, l’opposition a notamment mis en avant la progression de la masse salariale. Romain Colonna évoque une hausse de près de 45 % : « Je constate en ma qualité d’opposant qu’il y a une augmentation de la masse salariale de près de 45 % en 5 ans, qu’elle ne connaît pas d’équivalent dans d’autres collectivités, et que nous n’avons aucun détail sur cette augmentation. »



Le président de la CAPA, Stéphane Sbraggia, précise, en réponse, que cette évolution ne correspond pas à des recrutements massifs mais à des redéploiements internes.



Des investissements maintenus malgré les contraintes



Malgré ce contexte budgétaire serré, la CAPA affirme vouloir préserver son niveau d’investissement. Depuis 2020, près de 160 millions d’euros ont été engagés au service des « politiques publiques prioritaires. »



Pour 2026, les priorités restent orientées vers les mobilités, la transition écologique et les infrastructures. La répartition du budget illustre ces choix : sur 198,8 millions d’euros, 100,2 millions d’euros sont consacrée au budget principal, 40,1 millions aux transports, 35,1 millions à l’environnement, 13,8 millions à l’assainissement et 9 millions à l’eau.



Le téléphérique au cœur des critiques de l’opposition



Projet emblématique de la mandature, le téléporté continue de cristalliser les tensions politiques. Plusieurs élus de l’opposition estiment qu’il a fortement structuré, et déséquilibré, les choix d’investissement. Danielle Antonini dénonce un « budget primitif de vérité : la vérité d’une gestion dont les habitants vont payer le coût, et cela au sens propre du terme. »



Elle critique notamment le poids du budget des transports, qui dépasse 40 millions d’euros : « La forte baisse des investissements en 2026 s’explique par la finalisation du téléporté. Cela signifie que ce projet a mobilisé l’essentiel de l’effort d’investissement des dernières années, au détriment d’autres solutions de mobilité du quotidien. » Et d’interroger : « Fallait-il consacrer une part si importante des moyens de la CAPA à un projet unique alors que les besoins en transport du quotidien restent considérables ? »