Bus en feu à Bastia : ce que l'on sait de l’incendie

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'incendie qui a totalement détruit un bus de la Cab ce jeudi 18 février à Bastia.Aux alentours de midi, alors que le véhicule roulait avec à son bord des passagers, le conducteur d'une voiture bloque le bus pour alerter le chauffeur que de la fumée sort de l'arrière du véhicule. Tout de suite, le chauffeur immobilise le bus et fait sortir les passagers. Environ 5 minutes plus tard, c'est un vrai brasier. Les flemmes montent à plus de 5 mètres de hauteur, brûlant partiellement les deux arbres à proximité.Bien heureusement, personne n'est blessée à l'arrivée des camions incendie des pompiers de Bastia."On pense que le feu est parti du moteur, il s'est ensuite répandu", assure le lieutenant André Dominici qui dirige l'opération. En une dizaine de minutes, les soldats du feu ont éteint les flammes.Les dégâts matériels se résument à la destruction de deux panneaux de signalisations, un panneau publicitaire mais aussi 4 véhicules stationnés à proximité.Cet incendie laisse perplexe la Sab, société délégataire propriétaire des bus qu'utilise la Cab. "Le véhicule date de 2015, ce n'est pas le plus vieux qu'on ait", explique son dirigeant, Jean Toussaint Scapula. La flotte de bus de la Sab ayant en moyenne 9 ans, ce véhicule n'était pourtant pas vétuste. Ainsi, la Sab s'adressera au constructeur, Heuliez, pour déterminer la cause du problème technique ayant mené à l'incendie.Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB regrette quant à lui "cet évènement malheureux". Les deux hommes s'entretiendront pour changer le véhicule qui, neuf, est évalué à 300 000 euros.