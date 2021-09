Bunifaziu : Les agriculteurs et les élus nationalistes mobilisés contre la vente des terrains du quartier Saint-Jean

Nicole Mari le Samedi 11 Septembre 2021 à 20:22

Des agriculteurs et des élus nationalistes, venus de toute l’île, ont manifesté, samedi matin, à l’appel de la Chambre d’agriculture de Haute-Corse et de la FDSEA, devant le portail de la famille Masurel, quartier Saint-Jean, à Bunifaziu. Le but était de protester contre une double vente simultanée de parcelles de l’armée et du domaine en question et qui a fait l’objet d’une préemption partielle par la SAFER. Devant la polémique, le projet a été suspendu par les vendeurs et la commune de Bunifaziu, mis en cause par la FDSEA, a tenu à s’expliquer.