Budget participatif de Bastia : vous pouvez maintenant voter pour votre projet préféré !

Depuis 2018, la municipalité de Bastia a mis en place le budget participatif inscrit dans le budget de la ville. Un moyen d'investir les bastiais dans la vie et la gestion de Bastia, en leur demandant de proposer des projets qu'ils voudraient voir réaliser. Cette année, sur les 32 projets présentés, 13 ont été retenus et sont dès maintenant soumis au vote de l'ensemble de la population (sans âge limite), même les non-résidants), gratuitement sur le site de la ville de Bastia ou par téléphone au 0495374956.Cette année, la mairie a souhaité renforcer la participation citoyenne en donnant une enveloppe de 200 000€ contre 150 000€ les trois dernières années. Cette somme servira à financer les projets retenus. "Une fois les votes clos nous établiront un classement, nous prendrons les premiers projets jusqu'à atteindre les 200 000€. Cela peut donc représenter plusieurs travaux pour la ville, une belle façon de renforcer et valoriser la participation du citoyen à la ville", explique Antoine Graziani, conseiller municipal délégué à la démocratie participative, à la vie associative et à la politique des quartiers.Parmi les projets des installations de loisir comme la mise en place de cabines à livre sur la place Claude Papi, la protection de l'aire de jeux de la Citadelle, la mise en place de rampes, tremplins à vélos, d'un espace fraîcheur à Saint Antoine "U Castagnu". Ou encore des restaurations comme celle de la sacristie de l'oratoire Saint-Roch, de la maisonnette proche de l'octroire, la restauration fontaine jésuite rue Chanoine Letteron, le changement des carreaux cassés de l'église Saint Charles mais aussi la mise en valeur de la fontaine de Monserato.Grâce à ce budget, les citoyens pourrait décider de l'acquisition et de la préservation de la chapelle San Sarsorio à Suerta mais aussi du reboisement de l'avenue Jean

Zuccarelli dit l'allée du Fangu ou encore de la plantation et végétalisation du mur Rue Laurent Casanova. Une personne a même proposé la création de locaux à poubelle dans tout le centre-ville.

Chaque année, une trentaine de projets sont proposés à la municipalité qui doit vérifier s'ils entrent dans le budget, s'ils sont réalisables, s'ils ne relèvent pas du fonctionnement de la ville ou s'ils ne font pas, déjà, partie des projets d'un des services de la mairie. "Si le coût d'une proposition est trop élevé ou si cela relève du fonctionnement alors cela nous sert souvent de piste de travail, de baromètre, on peut s’en inspirer pour de futurs projets", poursuit Antoine Graziani.Depuis sa mise en place, une dizaine de projets devenus emblématiques de la ville ont été réalisés grâce au budget participatif. On peut penser en 2018 à la pose de cabines à livre sur la Place Saint Nicolas et à la gare du Fangu, en 2019 à la mise en place de l'application Paybyphone pour payer son stationnement, les cendriers installés sur les poteaux dans le cadre de Bastia zéro mégots ou encore des projets bientôt livrés comme la rénovation du bassin du parc du Fangu qui devrait être livré dans les prochaines semaines ainsi que l'installation d'une air de cross fit.Vous avez à présent jusqu'au 31 janvier pour voter pour votre projet favoris en cliquant ici . Le choix des Bastais sera connu courant février.