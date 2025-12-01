Budget participatif : Bastia ouvre la phase de vote. 131 projets déposés, 20 retenus

@cni
Le dispositif permet à chaque habitant de participer à la sélection de projets d’intérêt général. Chacun peut classer trois projets : le premier choix rapporte 3 points, le second 2 points et le troisième 1 point. Les projets totalisant le plus de points seront déclarés lauréats. Leur réalisation interviendra dans un délai de deux ans, dans la limite d’un budget global de 220 000 €.
Le vote est accessible en ligne, dans plusieurs équipements municipaux (mairie centrale, maisons de quartier, Alb’Oru, Maison des services publics, centre social François Marchetti, centre culturel Una Volta), ou sur le Marché de Noël, au chalet de la Ville, où des places de spectacle pourront être gagnées.
Les 20 projets proposés couvrent divers domaines : aménagements urbains, environnement, sport, sécurité, culture, patrimoine ou mobilité. Pour chacun, les habitants peuvent consulter l’idée initiale, la proposition d’aménagement formulée par la Ville et son estimation budgétaire.
