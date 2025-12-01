CorseNetInfos
Budget participatif : Bastia ouvre la phase de vote. 131 projets déposés, 20 retenus


La rédaction le Samedi 15 Novembre 2025 à 18:35

La Ville de Bastia lance la phase de vote de son Budget Participatif. Du 15 novembre 2025 au 15 janvier 2026, les habitants sont invités à choisir les projets qu’ils souhaitent voir réalisés dans leur quartier. Pour cette édition, 131 idées ont été déposées par des citoyens. Après examen par les services municipaux, 20 projets ont été retenus. Ils sont désormais soumis au vote des Bastiais.



Le dispositif permet à chaque habitant de participer à la sélection de projets d’intérêt général. Chacun peut classer trois projets : le premier choix rapporte 3 points, le second 2 points et le troisième 1 point. Les projets totalisant le plus de points seront déclarés lauréats. Leur réalisation interviendra dans un délai de deux ans, dans la limite d’un budget global de 220 000 €.


Le vote est accessible en ligne, dans plusieurs équipements municipaux (mairie centrale, maisons de quartier, Alb’Oru, Maison des services publics, centre social François Marchetti, centre culturel Una Volta), ou sur le Marché de Noël, au chalet de la Ville, où des places de spectacle pourront être gagnées.


Les 20 projets proposés couvrent divers domaines : aménagements urbains, environnement, sport, sécurité, culture, patrimoine ou mobilité. Pour chacun, les habitants peuvent consulter l’idée initiale, la proposition d’aménagement formulée par la Ville et son estimation budgétaire.




