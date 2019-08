Bucciata Bastiaccia : Henri Lacroix remporte le 5ème trophée Pierrot-Lamperti

Le Grand Prix CECC, concours en doublettes, réservé aux licenciés, a été remporté Philippe Santini et Philippe Rayne.

Le concours ado, Trophée Socobo/Coca, est revenu à la triplette Jordan Nicolini, François-Marie Cogorno et Saveriu Biaggi





En demimi-finale de l’International Pierrot Lamperti, la triplette Lacroix- Canava – Rocher n’a fait qu’une bouchée de la triplette Rasle – Mantia A – Mantia A battue 13/2.

L’autre demi-finale a été plus accrochée et la triplette Lucchesi-Murati - Agaccio s’est finalement imposée 13/11 face à Gervasoni – Brignoli – Bonnaud : 13/11





Chez les féminines, Nanette Altieri-Leca/Josée Donatini s’est hissée en finale en battant Zerbini/Rose 13-10

Dans l’autre ½ finale, Marie Angèle Germain/ Mélanie Leonardi éliminaient V.Hernandez/A.Ottaviani 13-8.





La finale homme opposait donc Lacroix- Canava – Rocher à Lucchesi-Murati – Agaccio. Cette dernière triplette engageait bien les hostilités menant 1 -0 puis 4-0. Mais Lacroix se réveillait et sa triplette remontait 4-1, 4-2 puis égalisait 4-4. Dès lors elle s’envolait vers la victoire 4-6, 4-9, 4-10, 4-13.

Même score chez les féminines où la doublette Germain/Leonardi a tout le temps mené à la marque : 3 -0 ; 3-1 ; 6-1 ; 6-4 ; 7-4 ; 9-4 ; 10-4 ; 13-4.

Meilleur joueur du tournoi : Henri Lacroix

Meilleur pointeur : Henri Lacroix

Meilleur milieu : Tony Canava

Meilleur tireur : Dylan Rocher.

Meilleurs équipe corse : JP Grazini- A.Aguzzi – B.Jackel.

Vivement la 6ème édition.





