Brevet 2022 : dernière ligne droite pour les 3 160 candidats corses

Après le bac la semaine dernière, c'est le tour ces 30 juin et 1 juillet du brevet des collèges. 3 160 candidats corses es élèves de troisième, plancheront, ce jeudi et ce vendredi, sur les épreuves écrites, les épreuves orales se déroulant entre le 15 avril et ce 1er juillet. 1 472 candidats en Corse-du-Sud et 1 688 en Haute-Corse sont inscrits cette année selon les chiffres communiqués ce mercredi 29 juin par l'académie de Corse qui rappelle que le "diplôme national du brevet est le premier examen important de la scolarité de l’élève. Il apprécie la culture, les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège."





400 points en deux jours

Pour les candidats sous statut scolaire, le DNB est évalué sur 800 points. Le diplôme est délivré par l'évaluation du niveau de maîtrise de huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ainsi que par cinq épreuves terminales, dont une orale, obligatoires à la fin de l’année de troisième. Les épreuves terminales du DNB représentent 400 points répartis comme suit : français (100 points) ; mathématiques (100 points) ; histoire-géographie, enseignement moral et civique (50 points) ; physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie (50 points) ; l’épreuve orale (100 points). Il est attribué aux élèves ayant obtenu un total d’au moins 400 points à l’issue des cinq épreuves terminales.

La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est quant à elle appréciée lors du conseil de classe du troisième trimestre. Les points attribués, pour chaque composante, sont définis comme suit : maîtrise insuffisante (10 points) ; maîtrise fragile (25 points) ; maîtrise satisfaisante (40 points) ; très bonne maîtrise (50 points).





L'affichage des résultats du DNB 2022 aura lieu vendredi 8 juillet 18 heures.